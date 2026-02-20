Γιάννης Στουρνάρας: Η «εκστρατεία» για τα ευρωομόλογα και η κόντρα με το Βερολίνο

H ιδέα του Ευρωομολόγου που ακούστηκε πρώτη φορά κατά την διάρκεια της ελληνικής κρίσης έχει επιστρέψει στο προσκήνιο μέσα από την Ελλάδα. Μόνο που πλέον η υπεράσπιση της ιδέας γίνεται με καλύτερους όρους για την Ελλάδα και με περισσότερους συμμάχους αυτή τη φορά.

Ο Γιάννης Στουρνάρας έκανε εκστρατεία για τα ευρωομόλογα πολύ πριν αυτά γίνουν της μόδας. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στρέφεται τώρα στο πιο δύσκολο κοινό: τη γερμανική κυβέρνηση.

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο κ. Στουρνάρας είπε ότι τα επιχειρήματα είναι υπέρ του. Οι αλλεπάλληλες κρίσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση του δημόσιου χρέους των χωρών της ΕΕ, περιορίζοντας τη δυνατότητα των κρατικών προϋπολογισμών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προέρχονται από τους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ, τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις απειλές της Κίνας να περιορίσει τις εξαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών.

Σύμμαχοι η Γερμανική και Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα για την προώθηση του ευρωομολόγου

Χωρίς κοινά ομόλογα για τη χρηματοδότηση της άμυνας, της πράσινης μετάβασης και των στρατηγικών επενδύσεων, η οικονομία της ΕΕ δεν θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική στην παγκόσμια σκηνή. Ακόμα σημαντικότερο, ο κ. Στουρνάρας έχει με το μέρος του τη γερμανική και την ολλανδική κεντρική τράπεζα, καθώς έληξε η 15ετής διαμάχη στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σχετικά με την ανάγκη για ένα «κοινό ευρωπαϊκό, υψηλής ρευστότητας, ασφαλές περιουσιακό στοιχείο αναφοράς για το σύνολο της ζώνης του ευρώ» – εν ολίγοις, ένα ευρωομόλογο.

Να συμπράξουν και οι κυβερνήσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ απηύθυνε έκκληση συσπείρωσης στους ηγέτες της ΕΕ που συναντήθηκαν σε άτυπη σύνοδο κορυφής στις αρχές του μήνα. Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, ήρθε η ώρα να συμπράξουν και οι κυβερνήσεις.

«Το σημερινό διεθνές περιβάλλον αποτελεί κάλεσμα αφύπνισης προς τους Ευρωπαίους υπευθύνους χάραξης πολιτικής», δήλωσε ο 69χρονος κεντρικός τραπεζίτης. «Η πολιτική δυναμική που δημιουργείται είναι σίγουρα ελπιδοφόρα».

Η αισιοδοξία του προσκρούει στη συνεχιζόμενη αντίθεση του Γερμανού Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα. «Ανησυχώ», είπε ο κ. Στουρνάρας για τη συνεχιζόμενη αντίδραση της Γερμανίας. «Αλλά θα ήθελα να τους πείσω».

Με πληροφορίες από POLITICO