Γιάννης Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: «Κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα επειδή δεν του δόθηκαν ευκαιρίες»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» και αναφέρθηκε στην παρεξήγηση με τον άλλοτε φίλο του Δημήτρη Ουγγαρέζο εξηγώντας πως αν τον δει κάπου, δεν θα πάει να του μιλήσει.

«Να πάω εγώ να του μιλήσω; Δεν έχω λόγο να πάω. Δεν θα πω γεια. Δεν έχω λόγο να του πω γεια. Με στενοχωρεί γιατί δεν ξέρω τι έχει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή, ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι ο μοναδικός δηλαδή… Δεν είναι δουλειά να τα χώνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, στα πάντα. Δηλαδή, είναι ο τρόπος που κάνεις την κριτική. Και να την κάνει όπως θέλει, όπως γουστάρει. Απλά, ο Δημήτρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε χτίσει ένα προφίλ σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ, ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικός σε αυτό που κάνει. Είναι εργαλείο ο Δημήτρης… Ευφυής. Και στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο πολύ έξυπνος, πολύ αστείος και τέτοια.

Από ένα σημείο και μετά, πιθανότατα επειδή δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες που θα ‘πρεπε για εμένα να του δοθούν, του γύρισε ο εγκέφαλος. Και ξαφνικά τα βάζει με όλους. Και έχει γυρίσει λίγο τούμπα το προφίλ του, ότι είναι το κακό παιδί. Ενώ δεν είναι κακό παιδί» παραδέχθηκε.

Ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε αν η παρεξήγησή τους έχει σχέση με το ότι εκείνος ανέλαβε την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απάντησε: «Δεν ξέρω πώς του τη βίδωσε. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πώς του τσάκισε έτσι απότομα με μένα. Δεν καταλαβαίνω τι έπαθε με μένα εκείνες τις μέρες. Δεν ξέρω».