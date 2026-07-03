Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Η ενημέρωση δεν είναι για μένα – Απλώς συντόνιζα τους ανθρώπους της»

Την τηλεοπτική χρονιά που ολοκληρώνεται και τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια σχολίασε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».

Ο γνωστός ηθοποιός έκανε τον απολογισμό της συμμετοχής του στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», χαρακτηρίζοντας την εμπειρία ξεχωριστή.

«Για μένα ήταν μια πολύ εποικοδομητική χρονιά. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα, γνώρισα ενδιαφέροντες ανθρώπους και είναι ένα ταξίδι που ολοκληρώνεται τώρα, αλλά θα το κρατώ πάντα μέσα μου», ανέφερε.

Συνεχίζει στον ΣΚΑΪ με νέο τηλεπαιχνίδι

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης επιβεβαίωσε ότι η συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ συνεχίζεται και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, καθώς θα παρουσιάσει το νέο τηλεπαιχνίδι «The Quiz with Balls».

Όπως αποκάλυψε, τα γυρίσματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αυτή την περίοδο η παραγωγή βρίσκεται στο στάδιο του μοντάζ.

«Είμαι πολύ περίεργος να δω το τελικό αποτέλεσμα. Είναι ένα παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω ότι ο κόσμος θα το απολαύσει», είπε χαρακτηριστικά.

«Η ενημέρωση δεν είναι για μένα»

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε και για το αν θα τον ενδιέφερε να παρουσιάσει μια καθαρά ενημερωτική εκπομπή, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως δεν βλέπει τον εαυτό του σε έναν τέτοιο ρόλο.

«Η ενημέρωση δεν είναι για μένα. Αυτό που έκανα ήταν ουσιαστικά ένας συντονισμός ανθρώπων της ενημέρωσης. Η εκπομπή είχε και ψυχαγωγία, ήταν ποικίλης ύλης και όχι καθαρά ενημερωτική», τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε πως, παρά την εμπειρία που απέκτησε μέσα από τις ζωντανές εκπομπές, θεωρεί ότι η τηλεόραση απαιτεί πάντα συγκέντρωση και υπευθυνότητα.

«Το ζωντανό έχει πάντα μεγάλη ευθύνη. Εκτίθεσαι σε πολύ κόσμο και πρέπει να προσέχεις τόσο αυτά που λες όσο και αυτά που κάνεις», κατέληξε.