Γιάννης Τσουκαλάς: «Δεν περίμεναν ότι θα κερδίσω μέσα στη Σερβία και έχασαν τη ψυχραιμία τους» (vid)

Τη δική του οπτική για όσα συνέβησαν στο Νόβι Σαντ κατέθεσε ο Γιάννης Τσουκαλάς, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του επαγγελματικού παγκόσμιου τίτλου WKU στα 67 κιλά. Ο Έλληνας kick boxer ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου απέναντι στον Βαχίντ Κιτσάρα, όμως η ιστορική βραδιά συνοδεύτηκε από επεισόδια που σκίασαν την επιτυχία.



Όπως ανέφερε σε πρωινή εκπομπή του Mega, η έκβαση του αγώνα προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στο αντίπαλο στρατόπεδο, καθώς δεν περίμεναν την ήττα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί ο έλεγχος μετά το τέλος, με ανθρώπους από το περιβάλλον του Σέρβου αθλητή να εισέρχονται στο ρινγκ και να επιτίθενται στον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή. Ο Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι οι εμπλεκόμενοι έχουν ήδη τιμωρηθεί από την ομοσπονδία.



Ο ίδιος στάθηκε και στη δική του στάση, υπογραμμίζοντας πως δεν υπήρξε καμία πρόκληση. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με την ελληνική σημαία, την οποία κατέβασε άμεσα, ενώ παραδέχθηκε ότι γύρο με τον γύρο αντιλαμβανόταν πως ένα κομμάτι της εξέδρας αντιδρούσε ολοένα πιο έντονα. Παρ’ όλα αυτά, δεν ένιωσε άμεση απειλή κατά τη διάρκεια του αγώνα.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις θυσίες που προηγήθηκαν, τονίζοντας ότι εδώ και 13 χρόνια υπηρετεί το άθλημα, με την προετοιμασία για τον συγκεκριμένο αγώνα να αφήνει εκτός ακόμη και τις γιορτές. Το σοκ, όπως είπε, ήταν μεγάλο για την οικογένειά του, ειδικά για τους γονείς του.



Κλείνοντας, αποκάλυψε πως εξετάζει το επόμενο βήμα της καριέρας του με αγώνες στην Ασία, αφού πρώτα υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις, τονίζοντας ότι οφείλει πολλά στο προπονητικό του επιτελείο και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του.