Γιάννης Τσουμαράκης: «Δεν είναι ασέξουαλ η γενιά μου, απλώς αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον ερωτισμό»

Ο Γιάννης Τσουμαράκης ήταν καλεσμένος στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τους νέους σήμερα και κατά πόσο εκείνος αισθάνεται το ίδιο με τους συνομηλίκους του! «Δεν φλερτάρει πολύ η γενιά μου. Το βλέπω και το συζητάω και το αντιλαμβάνομαι και εγώ και οι φίλοι μου. Φταίνε οι ρυθμοί και οι χρόνοι με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα.

Βεβαίως έχει να κάνει και με τις σχέσεις που έχουμε με τα social media που σου επιβάλλουν και σου υποβάλλουν, ας πούμε, έναν τρόπο ζωής που είναι έλα, επόμενο, επόμενο, επόμενο. Μου κάνει, δεν μου κάνει. Τα αγοράζω, δεν τα αγοράζω. Γουστάρω, δεν γουστάρω. Like, unlike, όλα αυτά.

«Έβλεπες τον άλλον στα μάτια»

Αν αντιληφθείς το ότι μεγαλώνεις έτσι περνάει μέσα σου και περνάει μέσα από τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι εν τέλει τη ζωή. Αυτό σε κάνει να είσαι με τις τάσεις. Μια τάση είναι εδώ, μια τάση είναι εκεί. Πιστεύω ότι είναι πιο πολύ μια γενιά που έχει την ψευδαίσθηση ότι δημιουργεί πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δημιουργεί τάσεις. Οι τάσεις όμως τι κάνουν, φεύγουν.

Εγώ δεν νιώθω ότι είμαι χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα. Προφανώς κι ανήκω στη γενιά μου, αλλά πολλές φορές έχω νιώσει ότι δεν την αντιπροσωπεύω. Δεν το λέω αφ’ υψηλού. Είμαι πιο ρομαντικός και νιώθω και ότι πραγματικά αντιλαμβάνομαι τον χρόνο και έχω ανάγκη να έχω άλλους χρόνους από αυτούς που έχει μάθει να υπάρχει η γενιά μου.

Δεν πιστεύω ότι έχει γίνει ασέξουαλ η γενιά μου, απλώς ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την επικοινωνία και τον ερωτισμό πιστεύω ότι διαφέρει δυστυχώς από τον τρόπο που τον αντιλαμβάνεται μια γενιά μεγαλύτερη. Ήταν πιο πραγματική η επαφή, έβλεπες τον άλλο στα μάτια».