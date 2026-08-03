Γιάννης Βαρβιτσιώτης: Όταν ο αριστοκράτης της πολιτικής μιλούσε στο Action24 - «Λείπει η αρχοντιά»

Ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους μιας πολιτικής γενιάς που ταύτισε τη δημόσια ζωή με το ήθος, την ευπρέπεια και την αξιοπρέπεια δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης έφυγε από τη ζωή, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, αφήνοντας πίσω του μια διαδρομή που σφράγισε την ελληνική πολιτική για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Σε μία από τις τελευταίες τηλεοπτικές συνεντεύξεις του, τον Ιανουάριο του 2023 στο Action24, κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση: «Τι λείπει από την πολιτική ζωή του τόπου;»

Η απάντησή του ήταν μία λέξη, που συμπύκνωνε ολόκληρη τη φιλοσοφία του για την πολιτική:

«Η αρχοντιά».

Λίγα λεπτά αργότερα θυμήθηκε μια εικόνα από την πρώτη του ομιλία στη Βουλή, το 1961, περιγράφοντας μια πολιτική κουλτούρα που, όπως ο ίδιος έλεγε, έχει χαθεί.

«Όταν κατέβηκα από το βήμα της Βουλής την πρώτη φορά που μίλησα, το 1961, σηκώθηκε ο Νικόλας Μπακόπουλος, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, να συγχαρεί τον άρτι κατελθόντα του βήματος. Αυτά δεν γίνονται πια».

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή του τόπου pic.twitter.com/AXYCPekPEk — Flash.gr (@flashgrofficial) August 3, 2026

Ποιος ήταν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου 1933, με καταγωγή από τη Βαρβίτσα Λακωνίας. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ της Γερμανίας, ενώ το 1960 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Το 1961 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής και έκτοτε επανεξελέγη σε όλες σχεδόν τις εκλογικές αναμετρήσεις της μεταπολεμικής περιόδου, αρχικά με την ΕΡΕ και στη συνέχεια με τη Νέα Δημοκρατία.

Η μακρά πολιτική του διαδρομή

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας υπηρέτησε σε κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις, αναλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τα υπουργεία Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εμπορίου, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης και Εθνικής Άμυνας.

Διετέλεσε επίσης αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ευρωβουλευτής. Η πορεία του συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές της μεταπολιτευτικής ιστορίας, ενώ κατά τη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη και φυλακίστηκε για την αντιστασιακή του δράση.

ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ο Γ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ/ΑΠΕ

Η οικογένεια που στάθηκε δίπλα του

Στην προσωπική του ζωή δημιούργησε μια δεμένη οικογένεια με τη σύζυγό του, Σοφία Λαναρά, με την οποία απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Μιλτιάδη, τον Θωμά, τον Κωνσταντίνο και την Ελένη.

ο Γ. Βαρβιτσιώτης με τον γιο και την κόρη του/ ΑΠΕ

Το τελευταίο αντίο από τον πολιτικό κόσμο

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ακολούθησαν συλλυπητήριες ανακοινώσεις από στελέχη της παράταξης και εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων.

Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Γ.ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ/ΑΠΕ

Παρουσία πολιτικών αρχηγών και στελεχών από όλα τα κόμματα στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Βαρβιτσιώτη/ΑΠΕ

Ο Γ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ/ΑΠΕ

Η εξόδιος ακολουθία

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 4 Αυγούστου, στις 12, στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στην τελετή για να αποχαιρετήσει τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη.