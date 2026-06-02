Γιαννόπουλος σε Φιλιππίδη: Είσαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου, έχεις γυναίκα που σε λατρεύει

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast @Star» και μίλησε για την επιτυχία της σειράς «Το σόι σου», τα «όχι» στην καριέρα του και τα τηλέφωνα που παίρνει όταν χρειαστεί προκειμένου να βρει δουλειά.

Μίλησε όμως και για τη νέα γενιά ηθοποιών και δήλωσε: «Η νέα γενιά ηθοποιών είναι καλύτερη. Το αυτονόητο για μένα είναι ότι πως ό,τι έρχεται είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Όσοι δεν συμφωνούν με αυτό είναι ηλίθιοι, μέτριοι και ατάλαντοι. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τους συνομηλίκους μου. Γιατί είναι τα μυαλά τους γερασμένα, παππούδες, πώς να το πω».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στον Πέτρο Φιλιππίδη λέγοντας: «Έχω ακούσει ότι ο γιος του είναι ταλαντούχο παιδί. Εγώ μιλάω με τον Πέτρο, δεν έχω θέμα. Μια μέρα του είπα: είσαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου γιατί έχεις μια γυναίκα που σε λατρεύει, σε αγαπάει και αυτό είναι πολύ σημαντικό».