Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε Euroleague

Γιασικεβίτσιους για φιλάθλους Παναθηναϊκού: «Αν έρθουν δεν θα υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκανε την εκτίμησή του για το ποιον θα υποστηρίξουν οι φίλοι των «πράσινων» αν βρεθούν στο T-Center.

Με το Final Four της Αθήνας να είναι μόνο λίγες μέρες μακριά, οι παίκτες και οι προπονητές παραχωρούν τις καθιερωμένες συνεντεύξεις στα media. Ο προπονητής της Φενερμπαχτσέ Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε συνέντευξή του, δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί και στους φίλους του Παναθηναϊκού, παρότι η ομάδα τους δε θα βρεθεί στο «καυτό» τριήμερο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο S Sport, ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο για το αν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που θα βρεθούν στο γήπεδο, θα υποστηρίξουν τον ίδιο που αποτελεί θρύλο για την ομάδα. Εκείνος απάντησε χιουμοριστικά: «Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό». 



Υπενθυμίζεται ότι η Φενερμπαχτσέ του Σάρας θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, την Παρασκευή 22/05 στις 18:00. 

