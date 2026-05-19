Γιασικεβίτσιους για φιλάθλους Παναθηναϊκού: «Αν έρθουν δεν θα υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό»
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκανε την εκτίμησή του για το ποιον θα υποστηρίξουν οι φίλοι των «πράσινων» αν βρεθούν στο T-Center.
Με το Final Four της Αθήνας να είναι μόνο λίγες μέρες μακριά, οι παίκτες και οι προπονητές παραχωρούν τις καθιερωμένες συνεντεύξεις στα media. Ο προπονητής της Φενερμπαχτσέ Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε συνέντευξή του, δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί και στους φίλους του Παναθηναϊκού, παρότι η ομάδα τους δε θα βρεθεί στο «καυτό» τριήμερο.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο S Sport, ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο για το αν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που θα βρεθούν στο γήπεδο, θα υποστηρίξουν τον ίδιο που αποτελεί θρύλο για την ομάδα. Εκείνος απάντησε χιουμοριστικά: «Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό».
Υπενθυμίζεται ότι η Φενερμπαχτσέ του Σάρας θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, την Παρασκευή 22/05 στις 18:00.