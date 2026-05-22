Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός ήταν εδώ, εμείς όχι»

Η Φενερμπαχτσέ γνώρισε μια οδυνηρή ήττα με 79-61 από τον Ολυμπιακό και κάπως έτσι τελείωσε το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν μπόρεσε να διατηρήσει τα σκήπτρα της και έτσι θα δούμε νέο πρωταθλητή Ευρώπης την Κυριακή. Ο Λιθουανός προπονητής δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή του για την έκβαση του αγώνα, αλλά συνεχάρη τον Ολυμπιακό.

Οι δηλώσεις του Σάρας:

«Νομίζω πως δεν ήμασταν ο εαυτός μας. Ο Ολυμπιακός ήταν εδώ. Εμείς όχι!

Κάθε φορά που παίρναμε μία δόση ελπίδας τους δώσαμε εύκολα καλάθια.

Δύο-τρεις φορές φτάσαμε στους 7-8 πόντους αλλά μετά δεχθήκαμε εύκολους πόντους.

Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ήταν πολύ καλύτεροι»



