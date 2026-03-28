Γιασικεβίτσιους: Ξέσπασε σε δημοσιογράφο μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε

Η Φενέρμπαχτσε γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα στη EuroLeague, καθώς έχασε (92-82) στην έδρα της απο την Ζαλγκίρις το βράδυ της Παρασκευής (27/3) και ο προπονητής της, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εμφανίστηκε εκνευρισμένος στην συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Λιθουανός τεχνικός δεν πήρε με κάλο μάτι δημοσιογράφο, καθώς πέρα από το μακρύ σκέλος της ερώτησης του, την διάβαζε απο το κινητό του. Αυτό ήταν κάτι που ενόχλησε τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού, ο οποίος του απάντησε χαρακτηριστικά:

«Είναι αυτό νορμάλ; Πηγαίνετε σε σχολές δημοσιογραφίας για να ρωτάτε αυτά;» «Απλά ρώτα κανονικές ερωτήσεις. Μίλα.»

Δείτε το βίντεο

Sarunas Jasikevicius, sorulan İngilizce soru uzun olunca:



"Bu tarz soruları telefondan sormak için mi gazetecilik okuluna gidiyorsun? Sence bu normal mi?"

pic.twitter.com/ctqqnE8XW3 — Euroleague Time (@euroleague_time) March 27, 2026

Η Φενερμπαχτσέ μετά απο αυτή την ήττα δεν έχει σίγουρη πλέον την πρώτη θέση, κάτι που της προσθέτει άγχος μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της Euroleague, αφού ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα... παραμονεύει.