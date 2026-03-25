Γιατί ανανέωσαν τον Γιούρτσεβεν οι Γουόριορς: Υπέγραψε νέο σύμβολαιο διάρκειας 10 ημερών

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν συνεχίζει τις θετικές εμφανίσεις στο NBA και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς αποφάσισαν να τον επιβραβεύσουν, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο διάρκειας 10 ημερών. Ο Τούρκος σέντερ έχει πραγματοποίησει μέχρι στιγμής 5 συμμετοχές με την ομάδα από το Σαν Φρανσίσκο, μετρώντας κατά μέσο όρο 3.2 πόντους και 3.2 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Γιατί τον ανανέωσαν - Η ικανοποίηση και οι τραυματισμοί

Ο προπονητής των Γουόριορς, Στιβ Κερ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου πως είναι πολύ ευχαριστημένος με την έως τώρα παρουσία του Γιούρτσεβεν στο Σαν Φρανσίσκο. Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, μάλιστα τον αποθέωσε αναφέροντας πως τον «θαυμάζει» και πως θεωρεί ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης.

🗣️ Golden State Warriors koçu Steve Kerr:



"Ömer Yurtseven gerçekten iyi bir oyuncu. Sadece birkaç gündür onunla birlikteyiz ama onu izlemekten keyif alıyorum. (...) Herkese mutlu bir ramazan sonu diliyorum." pic.twitter.com/fAPxONn2Ih — NBA Türkiye (@NBATurkiye) March 19, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN και πιο συγκεκριμένα του Άντονι Σλάτερ, η ομάδα του Στεφ Κάρι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τραυματισμών στη γραμμή των ψηλών τους και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας θεωρεί πως ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR μπορεί να ανταποκριθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο, δίνοντας χρήσιμες λύσεις.

Ο Αλ Χόρφορντ, βασικός σέντερ των Γουόριορς, βρίσκεται εκτός με θλάση στη γάμπα και ο Στιβ Κερ αναγνωρίζει τον Ομέρ Γιούρτσεβεν ως ιδανικό αντικαταστάτη, προσφέροντας επιπλέον μέγεθος και λύσεις από τον πάγκο. Οι Γουόριορς στερούνται επιλογών, που μπορούν να βοηθήσουν την αρχική πεντάδα και ο Τούρκος σέντερ δείχνει να έχει «πείσει» τον Αμερικανό προπονητή, ότι μπορεί να συνεισφέρει.

Ο 27χρονος Γιούρτσεβεν βρίσκεται στους Γουόριορς από τις 14 Μαρτίου. Τότε, η διοίκηση των Γουόριορς τον υπέγραψε για 10 ημέρες, καθώς εντυπωσιάστηκε από τις καταπληκτικές εμφανίσεις του στη G-League.