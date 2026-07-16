Γιατί αυξάνεται η βία μεταξύ παιδιών και εφήβων – Οι αιτίες και ο ρόλος της οικογένειας

Οι εικόνες βίας ανάμεσα σε παιδιά και εφήβους δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μια πραγματικότητα που απασχολεί ολοένα περισσότερο γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχικής υγείας. Η αύξηση των σχετικών περιστατικών έχει ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τις αιτίες που οδηγούν όλο και μικρότερες ηλικίες σε επιθετικές συμπεριφορές και για το πώς μπορεί να ανακοπεί αυτή η τάση.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι παράγοντες όπως η οικονομική πίεση, η ανασφάλεια και τα κοινωνικά προβλήματα εντείνουν το άγχος και τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία συχνά εκφράζονται μέσα από τη βία. Αν και οι παρεμβάσεις της Πολιτείας θεωρούνται απαραίτητες, τονίζουν ότι η πρόληψη ξεκινά κυρίως από το οικογενειακό περιβάλλον, όπου διαμορφώνονται οι πρώτες συμπεριφορές και οι τρόποι διαχείρισης των συναισθημάτων.

Όπως επισημαίνει η παιδοψυχίατρος και οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια Φρίντα Κωνσταντοπούλου, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται όχι μόνο αύξηση των περιστατικών βίας, αλλά και μείωση της ηλικίας των παιδιών που εμπλέκονται σε αυτά. Παράλληλα, παρατηρείται συχνότερα η εμφάνιση εναντιωματικής συμπεριφοράς, με παιδιά που αντιδρούν έντονα απέναντι σε κανόνες και όρια, είτε λεκτικά είτε σωματικά, δύο φαινόμενα που, σύμφωνα με την ίδια, παρουσιάζουν στενή σύνδεση.

Δες ποιοι παράγοντες ευνοούν την εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών, ποια είναι τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια και πώς μπορείς να συμβάλεις στην πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.