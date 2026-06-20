Γιατί χρειάζονται μήνες για να ανακάμψει η παγκόσμια ναυτιλία μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Η προοπτική ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν φέρνει αισιοδοξία στις διεθνείς αγορές, καθώς αναμένεται να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη. Ωστόσο, παρά την άμεση αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, η επιστροφή της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας στην κανονικότητα αναμένεται να αποδειχθεί μια μακρά και σύνθετη διαδικασία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του conversation.com, η είδηση της προσωρινής συμφωνίας προκάλεσε άμεση αντίδραση στις αγορές, με τις τιμές του αργού να υποχωρούν από τα υψηλά επίπεδα που είχαν εκτοξεύσει το κόστος των καυσίμων διεθνώς. Ωστόσο, η ανακούφιση για καταναλωτές και επιχειρήσεις δεν αναμένεται να είναι εξίσου άμεση, καθώς οι συνέπειες του πολύμηνου αποκλεισμού εξακολουθούν να βαραίνουν το παγκόσμιο εμπόριο.

Τα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά έκλεισε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν η Τεχεράνη απάντησε στις κοινές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις περιορίζοντας τη διέλευση εμπορικών πλοίων, πραγματοποιώντας επιθέσεις σε ναυτιλιακούς στόχους και τοποθετώντας ναρκοπέδια στην περιοχή. Η κίνηση αυτή προκάλεσε πρωτοφανή αναστάτωση, με τη διέλευση πλοίων να καταρρέει από περίπου 100 ημερησίως σε μόλις έξι στο αποκορύφωμα της κρίσης.

Περισσότερα από 1.500 πλοία εγκλωβίστηκαν σε ουρές αναμονής, δημιουργώντας ένα ντόμινο καθυστερήσεων που επηρέασε ολόκληρο το διεθνές δίκτυο μεταφορών. Παρότι το άνοιγμα των στενών θεωρείται κομβικό βήμα για την εξομάλυνση της κατάστασης, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις δεν μπορούν να εξαλειφθούν με την ίδια ταχύτητα που ανακοινώνονται οι πολιτικές συμφωνίες.

Οι νάρκες και τα ασφάλιστρα παραμένουν εμπόδιο

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Ήδη πριν από τον επίσημο αποκλεισμό, οι ασφαλιστικές εταιρείες είχαν εκτοξεύσει τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου, μετατρέποντας κάθε διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ σε μια εξαιρετικά δαπανηρή υπόθεση.

Η αποναρκοθέτηση της περιοχής αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ασφαλιστών και των ναυτιλιακών εταιρειών. Ωστόσο, πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει ακόμη και έξι μήνες, διατηρώντας το κόστος μεταφοράς σε υψηλά επίπεδα.

Η συμφόρηση μεταφέρεται στα λιμάνια

Ακόμη κι αν η διέλευση αποκατασταθεί άμεσα, η συσσωρευμένη κυκλοφορία δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Αντίθετα, αναμένεται να μεταφερθεί στους μεγάλους κόμβους μεταφόρτωσης, όπως το Τζεμπέλ Άλι, το Κολόμπο, η Σιγκαπούρη και το Ταντζούνγκ Πελεπάς.

Τα λιμάνια αυτά λειτουργούν ήδη υπό αυξημένη πίεση εξαιτίας της εκτροπής εμπορευματικών ροών κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η ταυτόχρονη άφιξη χιλιάδων καθυστερημένων φορτίων αναμένεται να δημιουργήσει νέα σημεία συμφόρησης, επιμηκύνοντας περαιτέρω τους χρόνους παράδοσης.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πλήρης αποσυμφόρηση των βασικών διεθνών λιμένων δύσκολα θα επιτευχθεί πριν περάσουν τρεις έως τέσσερις μήνες από την επαναλειτουργία του στενού.

Οι ναυτιλιακές δεν αλλάζουν πορεία από τη μία ημέρα στην άλλη

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι μεγαλύτεροι μεταφορείς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν συνολικά τα δρομολόγιά τους, επιλέγοντας τη μακρύτερη διαδρομή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

Η αποκλιμάκωση δεν συνεπάγεται αυτόματη επιστροφή στις προηγούμενες διαδρομές. Συμβόλαια, προγράμματα δρομολογίων, ανεφοδιασμοί καυσίμων και κατανομή στόλου έχουν ήδη προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, γεγονός που καθιστά την επαναφορά εξαιρετικά περίπλοκη.

Η εμπειρία από την κρίση στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ έδειξε ότι ακόμη και μετά την επίτευξη εκεχειρίας, η ναυτιλιακή δραστηριότητα χρειάστηκε πολλούς μήνες για να επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα.

Η «παγίδα» των εμπορευματοκιβωτίων

Ένα ακόμη πρόβλημα που απειλεί να παρατείνει την αναστάτωση αφορά τη γεωγραφική ανισορροπία των εμπορευματοκιβωτίων. Χιλιάδες φορτωμένα κοντέινερ παρέμειναν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, ενώ τεράστιοι αριθμοί άδειων εμπορευματοκιβωτίων συσσωρεύτηκαν σε ευρωπαϊκά και ασιατικά λιμάνια.

Η διαταραχή αυτού του εύθραυστου ισοζυγίου δυσκολεύει την ομαλή μεταφορά νέων φορτίων και επιβαρύνει περαιτέρω τη λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, μπορεί να απαιτηθούν από εννέα έως δώδεκα μήνες μέχρι το παγκόσμιο δίκτυο μεταφορών να επανέλθει πλήρως στα επίπεδα ισορροπίας που επικρατούσαν πριν από την κρίση.

Η επόμενη μέρα

Παρά το θετικό μήνυμα που εκπέμπει η επικείμενη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πραγματική οικονομία λειτουργεί με πολύ πιο αργούς ρυθμούς από τη διπλωματία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η αποκλιμάκωση μπορεί να έριξε τις τιμές του πετρελαίου και να απομάκρυνε τον κίνδυνο μιας νέας ενεργειακής κρίσης, όμως οι επιπτώσεις του αποκλεισμού θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη ναυτιλία, το εμπόριο και το κόστος μεταφοράς για πολλούς ακόμη μήνες. Για επιχειρήσεις, επενδυτές και καταναλωτές, η αποκατάσταση της κανονικότητας φαίνεται πως θα είναι μια διαδικασία που θα μετρηθεί σε μήνες και όχι σε εβδομάδες.