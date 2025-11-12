Γιατί δεν πρέπει να πλένεις τις πετσέτες σε χλιαρό νερό – Η σωστή θερμοκρασία για απόλυτη καθαριότητα

Όταν ο χρόνος πιέζει και ο λογαριασμός του ρεύματος ανεβαίνει, είναι λογικό να θέλουμε να πλένουμε όλα τα ρούχα μαζί, στους 30 ή 40 βαθμούς. Ωστόσο, οι πετσέτες χρειάζονται ειδική φροντίδα· το χλιαρό νερό δεν επαρκεί για να εξουδετερώσει μικρόβια και βακτήρια, αφήνοντάς τες λιγότερο καθαρές απ’ όσο φαίνονται.

Μάθε ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για να διατηρείς τις πετσέτες σου απολύτως καθαρές, αφράτες και υγιεινές!