Γιατί διστάζουν οι Ευρωπαίοι να αξιοποιήσουν το υπόλοιπο της ετήσιας άδειας - Τι τους κρατάει πίσω

Αν κρατάτε ακόμη τις ημέρες που έχουν μείνει από την ετήσια άδειά σας, να ξέρετε δεν είστε μόνοι. Οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται όλο και πιο απρόθυμοι, καθώς δεν έχουν αποφασίσει πώς θα χρησιμοποιήσουν τις ημέρες που τους απομένουν.

Σύμφωνα με νέα έρευνα σε 20.000 ανθρώπους από 21 ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν οι μισοί (47%) μπορούν να πάρουν από 7 έως και 20 μέρες από την ετήσια άδειά τους. Οι περισσότεροι θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ημέρες για να ταξιδέψουν σε έναν νέο «ονειρικό» προορισμό (40%), ακολουθούμενοι από το 10% που θέλει να παρακολουθήσει μια ζωντανή παράσταση και το 9% που επιθυμεί να απολαύσει υπαίθριες δραστηριότητες ή χριστουγεννιάτικες αγορές.

Ο ανασταλτικός παράγοντας

Τι είναι αυτό όμως που τους κρατάει πίσω; Η έρευνα που έκανε η Mastercard έδειξε ότι ο πιο συνηθισμένος λόγος (23%) είναι οικονομικός: χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξοικονομήσουν χρήματα ή να προγραμματίσουν το κόστος των ταξιδιών τους. Το υψηλότερο ποσοστό τέτοιων απαντήσεων προήλθε από τη Σερβία (40%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (33%), τη Ρουμανία (32%), την Κροατία (27%) και την Ιρλανδία (27%).

Οι ηλικιακές διαφορές

Οι πολίτες της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, της Τσεχίας και της Κύπρου φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο από τα οικονομικά ζητήματα όταν πρόκειται να πάρουν τις υπόλοιπες διακοπές τους. Αντίθετα, ορισμένοι από αυτούς, όπως οι Ολλανδοί, περιμένουν να βρουν την τέλεια προσφορά πριν κάνουν κράτηση (14%). Το ίδιο ισχύει και για τους Βρετανούς, τους Πορτογάλους, τους Γάλλους και ειδικά τους Κροάτες (15%).

Ταυτόχρονα, το 12% των καταναλωτών δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη κλείσει κάποια συγκεκριμένη εμπειρία για τα Χριστούγεννα, επειδή είναι απασχολημένοι με την εργασία ή τις οικογενειακές υποχρεώσεις — κάτι που ίσως εξηγεί γιατί η Γενιά Χ είναι η ηλικιακή ομάδα που είναι λιγότερο πιθανό (57%) να πραγματοποιήσει μια εμπειρία από τη λίστα των επιθυμιών της πριν από το τέλος του έτους, ενώ το 74% της Γενιάς Ζ είναι αποφασισμένο να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του με αυτόν τον τρόπο, ξεπερνώντας τους millennials (69%).

Συνολικά, οι ερευνητές αναφέρουν ότι ένας σημαντικός αριθμός Ευρωπαίων παραμένει αισιόδοξος, με πάνω από τα δύο τρίτα (67%) να πιστεύουν ότι θα πραγματοποιήσουν τους τελικούς στόχους της λίστας τους πριν από το τέλος του έτους. Λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο (30%) εξακολουθεί να είναι πρόθυμο να το κάνει, αλλά δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρο αν θα τα καταφέρει.

Οι ελπίδες δεν είναι μεγάλες στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μόνο το 34% σκέφτεται να απολαύσει μια άλλη εμπειρία αναψυχής πριν από το 2026, το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα, ακολουθούμενο από την Ολλανδία (41%), το Βέλγιο (46%), την Ιρλανδία (49%) και τη Γαλλία (51%).

Τι θυσιάζουν οι Ευρωπαίοι για να εξοικονομήσουν χρήματα

Οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την αξία των λεγόμενων εμπειριών: το 81% πιστεύει ότι τα χρήματα που ξοδεύονται για αυτές αξίζουν πάντα τον κόπο, σύμφωνα με τη μελέτη. Ορισμένοι καταναλωτές «προσαρμόζουν σκόπιμα τον προϋπολογισμό τους και κάνουν συνειδητές παραχωρήσεις» για να μπορέσουν να ταξιδέψουν, ανέφεραν οι ερευνητές.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρώτο πράγμα που κόβουν είναι συνήθως τα ρούχα, με το 40% των καταναλωτών να μειώνει τις δαπάνες σε αυτόν τον τομέα για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις διακοπές του. Οι περικοπές αφορούν επίσης τα γεύματα εκτός σπιτιού (39%) και τις πολυτελείς απολαύσεις (32%), ενώ το 32% των καταναλωτών εγκαταλείπει τα τεχνολογικά gadget και το 25% παραιτείται από την ανακαίνιση του σπιτιού του για να ελευθερώσει τον προϋπολογισμό του για διακοπές και εμπειρίες.