Γιατί έχουν αυξηθεί τόσοι οι τιμές στα περιφερειακά υπολογιστών;

Όποιος έχει προσπαθήσει να αναζητήσει το τελευταίο διάστημα περιφερειακά για να αναβαθμίσει τον υπολογιστή του, έχει κατανοήσει ότι οι τιμές κινούνται σε τρομακτικά ανοδική πορεία. Από δίσκους SSD, έως και μνήμες ή κάρτες γραφικών, τα τμήματα που απαιτούνται για το «στήσιμο» ενός πιο γρήγορου υπολογιστή είναι πλέον… σπορ για λίγους.

Γιατί όμως εκτοξεύτηκαν οι τιμές το τελευταίο διάστημα;

Η αγορά κινείται αυτή τη στιγμή στο +20% με +50% ανάλογα με την κατηγορία προϊόντων και η κύρια αιτία δεν είναι άλλη από την τεχνητή νοημοσύνη. Τα μεγάλα κέντρα με υπολογιστές που «τρέχουν» τα διάφορα γλωσσικά μοντέλα που απαιτούνται για να λειτουργούν υπηρεσίες εταιρειών για καταναλωτές ή και επιχειρήσεις έχουν τεράστιες ανάγκες, κάτι που οδήγησε τους υπεύθυνους σε μαζικές αγορές αυτών των parts.

Microsoft, Google και Nvidia έχουν εξασφαλίσει και εξασφαλίζουν τεράστιες ποσότητες μνημών RAM, NAND flash και άλλων τμημάτων, αφήνοντας ελάχιστα τεμάχια για τους καταναλωτές. Παράλληλα, οι κατασκευαστές αδυνατούν αυτή τη στιγμή να καλύψουν τη ζήτηση και όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βλέπουμε εξωπραγματικές αυξήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό μιας μνήμης 16GB DDR4 που κόστιζε πέρσι στην Ελλάδα κάπου κοντά στα €35 και αυτή τη στιγμή η τιμή της έχει φτάσει στα €80!

Ποια προϊόντα σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση

Τα προϊόντα που έχουν πληγεί περισσότερο από αυτήν την κατάσταση είναι οι μνήμες και οι δίσκοι, ενώ δεν έχουν ξεφύγει ακόμη και περιφερειακά που δεν φανταζόταν κανείς, όπως τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια.

Η IDC προβλέπει περαιτέρω αύξηση 8% στα περιφερειακά υπολογιστών μέσα στο 2026 και η κατάσταση αυτή φαίνεται πως δεν θα ανατραπεί μέχρι και που θα φτάσει στο σημείο η παραγωγή να καλύψει τη ζήτηση. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αυτή τη στιγμή που θα φτάσει η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης και πόσο θα ανέβουν οι ανάγκες της σε hardware το επόμενο διάστημα.

Είναι και θέμα πληθωρισμού…

Πάντως, η αλήθεια είναι ότι η αγορά δεν «υποφέρει» μόνο από το ΑΙ, αλλά και από το γενικότερο κύμα πληθωρισμού που έχει ανεβάσει τα ενεργειακά κόστη και τα logistics. Προμηθευτές αναφέρουν ότι η μεταφορά ενός προϊόντος από αγορές της Ασίας στην Ευρώπη φτάνει να προσθέσει ένα +10%-15% στην τιμή λιανικής, ενώ και η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου δείχνει να παίζει το ρόλο της.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη να αναβαθμίσετε τον υπολογιστή σας, αναζητήστε προσφορές ή στραφείτε ακόμη και σε έτοιμα συστήματα (πχ. laptops) που έχουν κάποια χαρακτηριστικά που σας καλύπτουν. Αν δεν υπάρχει ανάγκη για άμεση αναβάθμιση, η προτεινόμενη λύση είναι αυτή της… αναμονής.