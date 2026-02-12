Γιατί «έφυγε» το άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη από το κέντρο της Τρίπολης

Από το 1971, οπότε και τοποθετήθηκε στην πλατεία Άρεως, ο ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη έστεκε επιβλητικός στο κέντρο της Τρίπολης. Για πρώτη φορά μετά από 55 χρόνια, το άγαλμα του Γέρου του Μοριά αφαιρέθηκε από το σημείο και μεταφέρθηκε στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης, προκειμένου να γίνουν εργασίες συντήρησης.

Το απόγευμα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2026, ξεκίνησε η επιχείρηση απομάκρυνσης του αγάλματος, που χρειάστηκε αρκετές ώρες για να ολοκληρωθεί. Τελικά, υπό καταρρακτώδη βροχή και με τη βοήθεια γερανού και της Αστυνομίας, το άγαλμα μεταφέρθηκε στη ΒΙΠΕ Τρίπολης, με όλη τη διαδικασία να κυλά ομαλά, παρά τις δυσκολίες του εγχειρήματος.



Οι εργασίες συντήρησης αναμένεται να διαρκέσουν περίπου τρεις μήνες, όπως αναφέρει το arcadiaportal.gr.

Γιατί αποσπάστηκε στο σπαθί του Κολοκοτρώνη

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, αποσπάστηκε το σπαθί που κρατά στα χέρια του ο Γέρος του Μοριά.

Σύμφωνα με την εταιρεία που ανέλαβε τη μεταφορά, η απόσπαση ήταν προγραμματισμένη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ανδριάντας θα μεταφερθεί με ασφάλεια στη ΒΙΠΕ Τρίπολης για τη συντήρησή του.

arcadiaportal.gr

Όπως τονίζει η εταιρεία Παν. Μπράβος Α.Ε. σε ανακοίνωσή της: «Το σπαθί ήταν βιδωμένο επάνω στο χέρι του αγάλματος του Θεοδ. Κολοκοτρώνη εξαρχής, όπως είναι και η ουρά του αλόγου. Ο λόγος που ξεβιδώθηκε ήταν για να μην ακουμπήσει κατά την μεταφορά του σε καλώδια της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ και κινδυνέψει κόσμος και προκληθούν ζημιές & στο ίδιο το μνημείο. Με 5,5 μέτρα ύψος αγάλματος και το ύψος της νταλίκας ήταν μεγάλο ρίσκο. Η επιτόπια επισκευή ήταν αδύνατη να γίνει καθώς η χαλυβένια βάση και τα τσιμέντα είχαν διαβρωθεί πολύ. Όλα αυτά φωτογραφήθηκαν από τους αρμόδιους υπαλλήλους του δήμου και ακολουθούσαμε τις οδηγίες και του γλύπτη. Η εμπειρία μας και τα μέτρα ασφαλείας μας είναι αντάξια της ευθύνης που αναλάβαμε».