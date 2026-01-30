Γιατί η απόσταση λίγων εκατοστών του ψυγείου από τον τοίχο κάνει διαφορά στην κουζίνα σου

Ενα μικρό κενό μεταξύ τοίχου και ψυγείου παίζει καθοριστικό ρόλο στον σωστό αερισμό της συσκευής, επηρεάζοντας την ενεργειακή της απόδοση, την κατανάλωση ρεύματος και ακόμη και τη μακροχρόνια αντοχή της.

Όταν το ψυγείο τοποθετείται στη σωστή θέση, δουλεύει πιο αποδοτικά, με λιγότερο θόρυβο και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, κάτι που γίνεται αισθητό τόσο στην καθημερινότητα όσο και στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Δες πώς αυτή η απλή αλλαγή μπορεί να ωφελήσει την κουζίνα σου στην πράξη.