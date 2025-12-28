Γιατί η απουσία του Κώστα Τσιμίκα επηρεάζει τον Μοχάμεντ Σαλάχ στα αποδυτήρια της Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ διανύει μια περίοδο εσωτερικών αναταράξεων και ο Μοχάμεντ Σαλάχ βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αιγύπτιου σταρ, με αιχμές προς τον σύλλογο και τον Άρνε Σλοτ, δημιούργησαν ένταση, με αποτέλεσμα να μείνει προσωρινά εκτός πλάνων και να απουσιάσει από σημαντικό παιχνίδι με την Ιντερ στο Champions League. Την ίδια στιγμή, με την εθνική Αιγύπτου έδειξε ξανά το γνωστό του πρόσωπο, οδηγώντας τους «Φαραώ» με κρίσιμα γκολ στη συνέχεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.



Ωστόσο, η επιστροφή του στο Άνφιλντ δεν προμηνύεται εύκολη. Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, υπάρχει ένας παράγοντας που θα μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά στην επανένταξή του, αλλά πλέον απουσιάζει, ο Κώστας Τσιμίκας. Ο Έλληνας μπακ, που μετακόμισε στη Ρόμα ως δανεικός μετά την απόφαση της Λίβερπουλ να ενισχυθεί με τον Μίλος Κέρκεζ, αποτελούσε για χρόνια έναν από τους πιο κοντινούς ανθρώπους του Σαλάχ στο εσωτερικό της ομάδας.



Η σχέση τους ξεπερνούσε τα αγωνιστικά όρια και αυτό το «στήριγμα» φαίνεται πως λείπει σε μια δύσκολη συγκυρία. Ο ίδιος ο Τσιμίκας, που προσπαθεί να βρει ρυθμό στην Ιταλία και δεν αποκλείει την επιστροφή του στην Αγγλία, παραμένει δεμένος με τη Λίβερπουλ. Το αν οι δρόμοι τους θα συναντηθούν ξανά, μένει να φανεί. Προς το παρόν, όμως, η απουσία του «Tsimi» βαραίνει περισσότερο απ’ όσο δείχνει.

Mohamed Salah is missing a key Liverpool ally amid uncertain Anfield future https://t.co/L5R8k1OmxK — Mirror Football (@MirrorFootball) December 28, 2025