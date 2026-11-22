Χωρίς την κεντρική πολιτική συμφωνία που επιδίωκε ολοκληρώθηκε η COP31 στην Αττάλεια της Τουρκίας, έπειτα από δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων και παράταση μεγαλύτερη των δύο ημερών. Η διάσκεψη ενέκρινε επιμέρους αποφάσεις, αλλά απέτυχε να γεφυρώσει τις διαφωνίες για την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα και τη χρηματοδότηση της κλιματικής δράσης.

Το αδιέξοδο αποτυπώθηκε στην απόρριψη του σχεδίου που επρόκειτο να αποτελέσει το «Σύμφωνο της Αττάλειας». Η τουρκική προεδρία της συνόδου, με την Αυστραλία να προεδρεύει των διαπραγματεύσεων, δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη συναίνεση.

Η απουσία των ορυκτών καυσίμων έγινε η κόκκινη γραμμή

Το σημαντικότερο σημείο σύγκρουσης ήταν όσα έλειπαν από το τελικό σχέδιο: δεν υπήρχε αναφορά στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο και στον άνθρακα ούτε σαφής δέσμευση απομάκρυνσης από τη χρήση τους.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σειρά χωρών, η παράλειψη αυτή καθιστούσε το κείμενο ανεπαρκές απέναντι στην κύρια αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ο Ιρλανδός υπουργός Κλίματος, Ντάρα Ο’ Μπράιεν, μιλώντας εκ μέρους της ΕΕ, ξεκαθάρισε ότι η Ένωση δεν θα ενέκρινε απόφαση που δεν αναφέρεται καν στα ορυκτά καύσιμα.

Την αντίθεσή τους εξέφρασαν επίσης ο Παναμάς, η Νορβηγία, τα Νησιά Μάρσαλ, το Βανουάτου και η Μπελίζ, ζητώντας ισχυρότερες δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών και την προστασία του στόχου περιορισμού της υπερθέρμανσης στον 1,5 βαθμό Κελσίου.

Η χρηματοδότηση παρέμεινε ανοιχτό μέτωπο

Πίσω από τη διαφωνία για τη διατύπωση βρισκόταν και το ερώτημα ποιος θα χρηματοδοτήσει την ενεργειακή μετάβαση και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες ζητούσαν συγκεκριμένες οικονομικές δεσμεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι αυξημένες απαιτήσεις για κλιματική δράση πρέπει να συνοδεύονται από χρηματοδότηση, τεχνολογία και υποστήριξη. Η απουσία επαρκώς συγκεκριμένων δεσμεύσεων αποτέλεσε πρόσθετο εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας.

Έτσι, οι διαπραγματεύσεις δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ένα πακέτο που να ικανοποιεί ταυτόχρονα όσους ζητούσαν μεγαλύτερη κλιματική φιλοδοξία και όσους έθεταν ως προϋπόθεση τα μέσα για την εφαρμογή της.

Η παράταση δεν έφερε συναίνεση

Το Πακιστάν, η Συρία και η Βενεζουέλα υποστήριξαν την αποδοχή του σχεδίου, παρά τις αδυναμίες του. Άλλες αντιπροσωπείες έκριναν ότι ένας τέτοιος συμβιβασμός θα υπονόμευε την ουσία της συμφωνίας.

Η διαδικασία των COP βασίζεται στη συναίνεση, γεγονός που σημαίνει ότι οι επίσημες αντιρρήσεις μπορούν να εμποδίσουν την υιοθέτηση ενός κειμένου. Οι επιπλέον ώρες διαβουλεύσεων δεν άλλαξαν τους συσχετισμούς.

Ο πρόεδρος της COP31 και υπουργός Περιβάλλοντος της Τουρκίας, Μουράτ Κουρούμ, επιχείρησε αρχικά να υπερασπιστεί το σχέδιο ως συμβιβασμό. Στη συνέχεια αναγνώρισε ότι δεν υπήρχε συμφωνία, καθώς αντιπροσωπείες εξακολουθούσαν να αντιτίθενται στο περιεχόμενό του.

Αποτυχία της κεντρικής συμφωνίας, όχι όλων των εργασιών

Η COP31 δεν ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αποτέλεσμα: εγκρίθηκαν επιμέρους αποφάσεις και τεχνικά κείμενα. Δεν υιοθετήθηκε, όμως, η συνολική πολιτική απόφαση που θα εξέφραζε την κοινή κατεύθυνση των κυβερνήσεων.

Αυτή η διάκριση εξηγεί και το μέγεθος της αποτυχίας. Παρά την εξαντλητική διαπραγμάτευση, οι χώρες δεν συμφώνησαν στο βασικό πολιτικό μήνυμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε βαθιά απογοήτευση για την έκβαση, επισημαίνοντας ότι η έλλειψη συναίνεσης δεν αλλάζει τα επιστημονικά δεδομένα ούτε επιτρέπει αναβολή της δράσης.