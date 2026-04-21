Γιατί η Ελλάδα βάζει «φρένο» στους βιομετρικούς ελέγχους των Βρετανών τουριστών

Σε μια κίνηση «ρεαλισμού», όπως τη χαρακτηρίζουν διεθνή Μέσα, προχώρησε η Ελλάδα, εξαιρώντας προσωρινά τους Βρετανούς ταξιδιώτες από την υποχρέωση καταγραφής βιομετρικών δεδομένων (δακτυλικά αποτυπώματα και σάρωση προσώπου) κατά την είσοδό τους στη χώρα. Η απόφαση έρχεται ως απάντηση στις σοβαρές δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν στα ευρωπαϊκά σύνοραμετά την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος EES στις 10 Απριλίου 2026.

Τέλος στο «μαρτύριο» της αναμονής



Η εφαρμογή του συστήματος Entry/Exit System (EES) προκάλεσε άμεσα προβλήματα σε μεγάλους αερολιμένες της Ευρώπης, με τις καθυστερήσεις να αγγίζουν ακόμη και τις τέσσερις ώρες. Η Ελλάδα, θέλοντας να προστατεύσει το τουριστικό της προϊόν, ανακοίνωσε μέσω του ΕΟΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι οι Βρετανοί τουρίστες θα εισέρχονται στη χώρα με τη διαδικασία που ίσχυε πριν την εφαρμογή του νέου κανονισμού.

«Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία εισόδου παραμένει αμετάβλητη για τους κατόχους βρετανικών διαβατηρίων»,δήλωσε η Ελένη Σκαρβέλη, διευθύντρια του ΕΟΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο στον independent, τονίζοντας ότι στόχος είναι μια «ομαλή και αποτελεσματική εμπειρία άφιξης».

Η «κρίση» του EES στην Ευρώπη



Το νέο ψηφιακό σύστημα της ΕΕ σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει τη χειροκίνητη σφράγιση των διαβατηρίων, καταγράφοντας ψηφιακά κάθε είσοδο και έξοδο υπηκόων τρίτων χωρών. Ωστόσο, η πρώτη φάση εφαρμογής του αποδείχθηκε προβληματική:

Πτήσεις που αναχώρησαν μισοάδειες, καθώς οι επιβάτες εγκλωβίστηκαν στις ουρές των ελέγχων.

Συστημικές αποτυχίες στην επεξεργασία των βιομετρικών δεδομένων.

Έντονες αντιδράσεις από την ένωση αεροδρομίων ACI Europe, η οποία ζήτησε άμεση ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες



Η εξαίρεση αφορά αποκλειστικά τους Βρετανούς υπηκόους στα ελληνικά συνοριακά σημεία ελέγχου. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας (FCDO) ενημέρωσε ήδη τις ταξιδιωτικές του οδηγίες, επιβεβαιώνοντας ότι οι ελληνικές αρχές δεν θα συλλέγουν βιομετρικά στοιχεία από τους Βρετανούς προς το παρόν.



Παρ' όλα αυτά, το σύστημα παραμένει σε ισχύ για άλλες εθνικότητες εκτός ΕΕ/Σένγκεν, ενώ παραμένει άγνωστο το πότε θα επανέλθει η πλήρης εφαρμογή του για τους Βρετανούς, με την Αθήνα να κρατά στάση αναμονής μέχρι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία των κεντρικών ευρωπαϊκών συστημάτων.