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Το βινύλιο στη μουσική έχει επιστρέψει εδώ και χρόνια, οι κασέτες ανακάμπτουν σταθερά, και μια νέα γενιά καταναλωτών πλέον επιλέγει το αδιανόητο: την αναλογική φωτογραφία. Αυτό που φάνταζε νεκρό στις δεκαετίες του 2000 και 2010, φαίνεται πώς παίρνει μια δεύτερη ευκαιρία.

Η παγκόσμια αγορά αναλογικής φωτογραφίας εκτιμάται σε μόνο 613 εκατομμύρια δολάρια το 2026, αλλά οι ρυθμοί αύξησης λένε μια άλλη ιστορία.

Τι λένε οι αριθμοί

Οι πωλήσεις έχουν σημειώσει άνοδο κατά 127% (υπερδιπλασιασμό) από το 2020. Το 2024 πέρασε στην ιστορία ως το καλύτερο έτος για την αναλογική φωτογραφία εδώ και δεκαετίες, ενώ το 2025 κατεγράφησαν 42 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες φωτογραφικών μηχανών με φιλμ και μάλιστα το 35% είναι μεταξύ 18 και 30.

Αυτό το τελευταίο είναι και το πιο εντυπωσιακό. Η Gen Z που μεγάλωσε με ψηφιακούς τοίχους, Instagram και φίλτρα «εμπιστεύεται» όλο και περισσότερο τις μηχανές με φιλμ, με τις αναζητήσεις για αναλογική φωτογραφία να έχουν αυξηθεί κατά 41% τον περασμένο χρόνο. Περίπου οι μισές αγορές αναλογικών μηχανών γίνονται από zoomers, που σίγουρα δεν γεννήθηκαν με παραστάσεις από αναλογική φωτογραφία.

Shiqi ZHAO/Unsplash

Η αναβίωση των «γιγάντων»

Από κοντά είναι και οι εταιρείες. Γίγαντες όπως η Kodak και η Polaroid, που είχαν συρρικνωθεί με την έκρηξη της ψηφιακής φωτογραφίας, άρχισαν να προωθούν στην αγορά σχετικά προϊόντα και να βλέπουν αύξηση στους τζίρους τους. H Kodak ξανακυκλοφόρησε το φιλμ Ektachrome, η Leica επανέφερε την M6 και λάνσαρε ένα νέο φιλμ (Monopan 50), ενώ η Ricoh ανακοίνωσε νέα μοντέλα Pentax.

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκονται και πολλοί καλλιτέχνες. Ο Harry Styles απαγόρεψε πρόσφατα τα κινητά τηλέφωνα σε συναυλία του στο Manchester και αντ’ αυτών μοίρασε στους φαν αναλογικές μηχανές μιας χρήσης. Αν και οι φωτογραφίες ήταν ερασιτεχνικές, είναι ένα ξεκάθαρο δείγμα ότι η αναλογική φωτογραφία επιστρέφει για τα καλά.

Οι λόγοι πίσω από το revival

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι «αν έχουμε revival;», αλλά «γιατί το έχουμε;» Καταρχήν έχουμε την καθαρά ψυχολογική διάσταση. Η αναλογική φωτογραφία είναι διαφορετική, δεν απευθύνεται σε αυτούς που πατάνε το κουμπί δεκάδες φορές για να πετύχουν μια καλή λήψη. Το φιλμ έχει 12-36 καρέ και κοστίζει γύρω στα 15 ευρώ. Σε αυτό προστίθεται και το κόστος της εμφάνισης που είναι περίπου 15 ευρώ. Επομένως, αν φωτογραφίζεις αναλογικά, πρέπει να έχεις σκεφτεί το κάθε κλικ διεξοδικά. Πρέπει να έχεις συνθέσει σωστά, να ρυθμίσεις την έκθεση και το χρόνο με ακρίβεια, να διαλέξεις σωστά τη στιγμή σου. Και φαίνεται πώς η Gen Z έχει κουραστεί με τα ψηφιακά «σκουπίδια».

Luka Soñado/Unsplash

Μετά είναι και η ποιότητα της εικόνας. Ενώ οι ψηφιακές εξακολουθούν να κάνουν άλματα στην ανάλυση και το δυναμικό εύρος, το pixel δεν μπορεί να φτάσει ποτέ την ποιότητα του κόκκου. Μια σωστή αναλογική φωτογραφία θα είναι πάντα καλύτερη από την καλύτερη ψηφιακή. Απόδειξη είναι ο κόσμος της μόδας, που επιλέγει αναλογική φωτογραφία για να κινηματογραφήσει τα projects του.

Εδώ είναι και ένα από τα μεγάλα οξύμωρα της φωτογραφίας. Καθώς μπαίνουμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ξέρουμε αξιωματικά ότι οι ψηφιακές φωτογραφίες θα είναι πρακτικά τέλειες. Θα είναι τραβηγμένες βάσει της ανθρώπινης γνώσης και της τεχνολογικής υπεροχής των ψηφιακών μέσων. Οι αναλογικές φωτογραφίες όμως θα έχουν πάντα αυτές τις μικρές ατέλειες που θα αποδεικνύουν ότι είναι τραβηγμένες από ανθρώπινο χέρι. Και καθώς ο κόσμος βαδίζει προς όλο και περισσότερη διασύνδεση στα κοινωνικά δίκτυα, ένα μεγάλο μέρος του sharing φωτογραφιών δεν θα περνάει μέσα από αυτά αλλά από χέρι σε χέρι.

Το παράδοξο είναι ότι η επιστροφή της αναλογικής φωτογραφίας ίσως να μην αφορά τελικά τη νοσταλγία. Ίσως να πρόκειται για κάτι πιο απλό: μια μικρή αντίδραση στην υπερβολή του ψηφιακού κόσμου. Και ίσως αυτό να είναι το πιο παράξενο χαρακτηριστικό της σύγχρονης τεχνολογίας: όσο πιο τέλειες γίνονται οι εικόνες μας, τόσο περισσότερο φαίνεται να αναζητούμε εκείνες που μοιάζουν «αληθινές».