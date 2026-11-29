Λιγότερο σεξ σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές κάνουν οι νέοι στη Βρετανία, με μία στις τρεις γυναίκες και άνδρες κάτω των 25 ετών να δηλώνει ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ σεξουαλικά ενεργή. Τα στοιχεία προέρχονται από νέα μεγάλη έρευνα για τις σεξουαλικές συνήθειες των Βρετανών, η οποία καταγράφει σημαντική υποχώρηση της σεξουαλικής δραστηριότητας σε όλες τις ηλικίες, τα φύλα και τους σεξουαλικούς προσανατολισμούς.

Η μελέτη National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal), που πραγματοποιείται περίπου κάθε δέκα χρόνια από το 1990, εξετάζει τις αλλαγές στην ερωτική και σεξουαλική ζωή των κατοίκων της Βρετανίας. Τα νέα ευρήματα έχουν προκαλέσει συζητήσεις για το φαινόμενο που περιγράφεται ως «ύφεση του σεξ» (sex recession), ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων γενεών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που αναφέρει ο Guardian, το ποσοστό των νέων κάτω των 25 ετών που δεν έχουν κάνει ποτέ σεξ έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ η μέση ηλικία της πρώτης σεξουαλικής επαφής έχει ανέβει στα 18 έτη, από τα 16 που ήταν το 2010.

Γιατί η Gen Z κάνει λιγότερο σεξ

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει μία μόνο εξήγηση για την αλλαγή στις σεξουαλικές συνήθειες των νέων. Αντίθετα, πρόκειται για ένα φαινόμενο που συνδέεται με κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές.

Οι γυναίκες σήμερα είναι περισσότερο ανεξάρτητες και δεν αντιμετωπίζουν απαραίτητα τον γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ως βασικούς στόχους της ζωής τους. Παράλληλα, είναι λιγότερο διατεθειμένες να ανεχθούν σεξιστικές και μισογυνικές συμπεριφορές από πιθανούς συντρόφους.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί νέοι άνδρες φαίνεται να δυσκολεύονται να διαχειριστούν τις αλλαγές στους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων. Κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να υιοθετήσουν ένα επιθετικό, κυριαρχικό πρότυπο ανδρισμού για να προσεγγίσουν μια γυναίκα, ενώ άλλοι φοβούνται ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία τους μπορεί να εκληφθεί ως παρενοχλητική συμπεριφορά.

Αλλαγές καταγράφονται και στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι αντιλαμβάνονται τις σχέσεις. Όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται για τις λεγόμενες «situationships», δηλαδή σχέσεις χωρίς σαφή δέσμευση και συγκεκριμένο ορισμό, ενώ η δημιουργία μιας παραδοσιακής οικογένειας δεν αποτελεί πλέον αυτονόητο επόμενο βήμα.

Αντίθετα, οι φιλίες και οι μη ερωτικές σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, με αρκετούς νέους να μην αισθάνονται την ανάγκη να αναζητήσουν έναν μόνιμο σύντροφο.

Η οικονομική πίεση και η ψυχική υγεία επηρεάζουν την ερωτική ζωή

Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νεότερη γενιά.

Ο ερευνητής Luke Muschialli από το University College London, ο οποίος συμμετείχε στη μελέτη Natsal, επισημαίνει ότι οι νέοι έχουν πλέον λιγότερες ευκαιρίες να γνωρίσουν πιθανούς συντρόφους μέσα από την παραδοσιακή νυχτερινή διασκέδαση.

Το αυξημένο κόστος μιας εξόδου, οι ακριβές τιμές στα μπαρ και στα νυχτερινά κέντρα, αλλά και η οικονομική αδυναμία πολλών νέων να ζήσουν ανεξάρτητα από τους γονείς τους, περιορίζουν τις δυνατότητες κοινωνικοποίησης και γνωριμιών.

Παράλληλα, η επιβάρυνση της ψυχικής υγείας αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που ενδέχεται να επηρεάζει την ερωτική ζωή. Όπως σημειώνει ο Muschialli, είναι δύσκολο για μια γενιά που αντιμετωπίζει αυξημένες ψυχολογικές πιέσεις να βρει τον απαραίτητο χώρο και τη συναισθηματική διαθεσιμότητα για να δημιουργήσει στενές ανθρώπινες σχέσεις.

Περισσότερες γυναίκες δεν θέλουν να αποκτήσουν παιδιά

Η έρευνα καταγράφει επίσης σημαντική αλλαγή στη στάση των γυναικών απέναντι στη μητρότητα.

Το ποσοστό των γυναικών που δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε μία δεκαετία, από 8% σε 17%, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στις γυναίκες κάτω των 35 ετών.

Η αλλαγή αυτή συνδέεται, μεταξύ άλλων, με το αυξημένο κόστος ανατροφής των παιδιών, την έλλειψη υποστήριξης στη φροντίδα τους και τις απαιτήσεις της σύγχρονης εργασιακής ζωής.

Όπως αναφέρει η Aneesa Ahmed, αρκετές γυναίκες βλέπουν τις προηγούμενες γενιές να εργάζονται με πλήρες ωράριο και ταυτόχρονα να επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος των οικογενειακών και οικιακών υποχρεώσεων, κάτι που δεν τις ενθαρρύνει να ακολουθήσουν την ίδια πορεία.

Η έρευνα δεν αποδεικνύει ότι τα κινητά και το πορνό ευθύνονται για τη μείωση του σεξ

Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν τη συζήτηση γύρω από τα ευρήματα είναι ο ρόλος του Διαδικτύου, των εφαρμογών γνωριμιών και της διαδικτυακής πορνογραφίας.

Ωστόσο, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει πως οι διαδικτυακές σεξουαλικές δραστηριότητες, όπως το sexting και η παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού, αντικαθιστούν τις σεξουαλικές επαφές μεταξύ συντρόφων. Πρόκειται για ένα ερώτημα που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Παράλληλα, προειδοποιούν ότι η μειωμένη σεξουαλική δραστηριότητα δεν σημαίνει πως οι νεότεροι δεν χρειάζονται υποστήριξη σε ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, όπως η πρόληψη και αντιμετώπιση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα στοιχεία καταγράφουν τις αλλαγές στη συμπεριφορά των νέων, χωρίς να αποδεικνύουν από μόνα τους τα αίτια. Σε κάθε περίπτωση, η Gen Z δεν είναι απαραίτητα λιγότερο εξοικειωμένη με το σεξ, αλλά φαίνεται να το προσεγγίζει μέσα από διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες, αντιλήψεις και προτεραιότητες.