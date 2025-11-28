Γιατί η Ισπανία αναστέλλει τις εξαγωγές χοιρινού προς την Κίνα - «Πονοκέφαλος» στην ευρωπαϊκή αγορά

Αναμπουμπούλα στην Ισπανία αλλά και στο ευρωπαϊκό εμπόριο προκάλεσε η είδηση πως η χώρα της ΕΕ αποφάσισε να αναστείλλει τις εξαγωγές χοιρινού προς την Κίνα, μετά τον εντοπισμό αφρικανικής πανώλης σε δύο αγριόχοιρους κοντά στη Βαρκελώνη, με το συγκεκριμένο να αποτελεί το πρώτο κρούσμα στη χώρα από το 1994.

Η εξέλιξη πλήττει τις προσπάθειες της Μαδρίτης να ενισχύσει την πρόσβασή της στην κινεζική αγορά, σε μια περίοδο που το Πεκίνο έχει επιβάλει δασμούς στο ευρωπαϊκό χοιρινό, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Ως ο κορυφαίος παραγωγός χοιρινού στην ΕΕ, με εξαγωγές 3,5 δισ. ευρώ ετησίως, η Ισπανία ενεργοποίησε το πρόσφατο πρωτόκολλο με την Κίνα, το οποίο επιτρέπει την επανεκκίνηση εξαγωγών από περιοχές που δεν επηρεάζονται. Στην Καταλονία, όπου εντοπίστηκε το κρούσμα, ισχύουν περιορισμοί σε ακτίνα 20 χλμ., επηρεάζοντας τις τοπικές μονάδες.

«Δεν είναι καλά νέα» - Υπάρχει κίνδυνος για τον άνθρωπο από τον ιό;

«Δεν είναι καλά νέα. Η ευρωπαϊκή αγορά ήδη δυσκολεύεται μετά από μια πτώση 20% στις τιμές από τον Ιούλιο», δήλωσε ο Jean-Paul Simier, αναλυτής κρέατος στον γαλλικό όμιλο έρευνας βασικών προϊόντων Cyclope. «Υπάρχει κίνδυνος εμπάργκο κατά του μεγαλύτερου εξαγωγέα χοιρινού κρέατος της ΕΕ, ιδίως στην Ασία, και ιδιαίτερα στην Κίνα» τόνισε στη συνέχεια.

Το υπουργείο έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα και καλεί για αυστηρότερη βιοασφάλεια, ενώ άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία, ενδέχεται να επιβάλουν δικές τους απαγορεύσεις. Η αφρικανική πανώλη, αν και ακίνδυνη για τον άνθρωπο, συνεχίζει να εξαπλώνεται στην Ευρώπη, έχοντας ήδη πλήξει σοβαρά τη γερμανική βιομηχανία χοιρινού.

Η σημαντική βιομηχανία χοιρινού κρέατος της Γερμανίας έχει ήδη κλονιστεί, με πολλές υπερπόντιες χώρες να επιβάλλουν απαγορεύσεις στο χοιρινό της. Τους τελευταίους μήνες η Κροατία προσπαθεί να περιορίσει ένα ξέσπασμα.