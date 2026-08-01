Γιατί η παραγωγή Canadair προχωρά με αργούς ρυθμούς την ώρα που η Ευρώπη τα χρειάζεται

Τα Canadair αποτελούν βασικό όπλο στην καταπολέμηση των πυρκαγιών σε δύσβατες, συχνά απομακρυσμένες περιοχές. Ωστόσο, η κατασκευή αυτών των εξειδικευμένων αεροσκαφών είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία δυσχεραίνεται από ένα κενό παραγωγής εννέα ετών που άφησε την πολύπλοκη αλυσίδα εφοδιασμού σε κατάσταση χάους.

Παρόλο που ο κατασκευαστής De Havilland επανέλαβε την παραγωγή το 2024, η πρώτη παράδοση - μόλις δύο αεροσκαφών - στη Γαλλία δεν θα πραγματοποιηθεί πριν από το 2028 τουλάχιστον.

Βήμα - βήμα η κατασκευή

Σε ένα εργοστάσιο στο Κάλγκαρι, που επισκέφθηκε το AFP, οι άτρακτοι των αεροσκαφών - τα οποία μπορούν να αντλήσουν σχεδόν 6.000 λίτρα νερού σε 12 δευτερόλεπτα, κατασκευάζονταν με το χέρι.

Η σχετική έλλειψη αυτοματοποίησης σε σύγκριση με άλλους κατασκευαστές αποτελεί μέρος του λόγου για τον οποίο το εργοστάσιο μπορεί να παράγει μόνο 10 αεροσκάφη ετησίως.

«Στην άτρακτο, όλα γίνονται με το χέρι, οπότε κάθε τρύπα, κάθε πριτσίνι που βλέπετε στην άτρακτο τοποθετείται με το χέρι», δήλωσε ο διευθυντής επιχειρήσεων Βίκτορ Οκαδίζ στο AFP.



Τι προκάλεσε την κατάρρευση στην αλυσίδα εφοδιασμού

Η έλλειψη αεροσκαφών και η μακρά αναμονή για την προμήθεια νέων έχουν πυροδοτήσει πολιτική αναταραχή στη Γαλλία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι παρεμποδίζει τις προσπάθειες πυρόσβεσης μέσω περικοπών στον προϋπολογισμό.

Ωστόσο, τα προβλήματα έχουν, τουλάχιστον εν μέρει, τις ρίζες τους στον Καναδά.

Ο προηγούμενος κατασκευαστής, η Bombardier, διέκοψε την παραγωγή το 2015. Η παραγωγή ξανάρχισε μόνο μετά από μια αρχική παραγγελία για 22 αεροσκάφη το 2024 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Κροατία, όπως δήλωσε ο επικεφαλής στρατηγικής της De Havilland, Ζαν-Φιλίπ Κοτ.

Έκτοτε, το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών έχει αυξηθεί σε 40 αεροσκάφη, με τη Γαλλία να παραγγέλνει δύο DHC-515 νέας γενιάς το 2024 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής παραγγελίας, ακολουθούμενα από δύο ακόμη τον Ιούνιο.

«Έχουμε δύο αεροσκάφη να παραδώσουμε στη Γαλλία το 2028-2029... και τα δύο αεροσκάφη που ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα για το 2032-2033», δήλωσε ο Cote.

Ένας εκπρόσωπος της De Havilland δεν θέλησε να διευκρινίσει τον ακριβή μήνα των παραδόσεων, αναφέροντας μόνο ότι αυτές «συμμορφώνονται με τις προβλέψεις».

«Στις αρχές του 2028 στην Ελλάδα»

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών δήλωσε τον Ιούνιο ότι οι παραδόσεις του 2028 θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο του εν λόγω έτους, τονίζοντας παράλληλα ότι το χρονοδιάγραμμα πρέπει να «τηρηθεί».

Το πρώτο DHC-515 - η εκσυγχρονισμένη έκδοση του πυροσβεστικού αεροσκάφους - θα παραδοθεί στην Ελλάδα, ανέφερε ο Cote, «στις αρχές του 2028».

Το κενό σχεδόν μιας δεκαετίας που μεσολάβησε από τη διακοπή της λειτουργίας των γραμμών συναρμολόγησης της Bombardier έως την έναρξη λειτουργίας των δικών της από την De Havilland, προκάλεσε την κατάρρευση των αλυσίδων εφοδιασμού.

Ο όμιλος αναγκάστηκε να επαναφέρει στην παραγωγή «περισσότερα από 50.000» διαφορετικά εξαρτήματα και να «επιλέξει νέους προμηθευτές, καθώς οι προηγούμενοι δεν υπήρχαν πλέον», δήλωσε ο Cote.

Και ενώ αυτή η διαδικασία σήμαινε ότι η επανεκκίνηση της παραγωγής χρειάστηκε χρόνο, θα ωφελήσει τα 160 αεροσκάφη Canadair παλαιότερης γενιάς που εξακολουθούν να βρίσκονται σε υπηρεσία σε όλο τον κόσμο - τα μισά από τα οποία βρίσκονται στην Ευρώπη και τα άλλα μισά στη Βόρεια Αμερική, με μερικά να έχουν ηλικία άνω των 30 ετών.

Χάρη στην επανεκκίνηση της παραγωγής, «αν ένα αεροσκάφος υποστεί ζημιά, μπορούμε γρήγορα να πάρουμε ένα εξάρτημα από τη γραμμή παραγωγής και να το στείλουμε στη Γαλλία. Γίνεται όλο και πιο εύκολο για εμάς να καλύπτουμε» τις ανάγκες επισκευής, δήλωσε ο επικεφαλής στρατηγικής της De Havilland.

