Η κινητοποίηση για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia αποκάλυψε πόσο στενά συνδέεται η θέση του στην εταιρεία με το ευρύτερο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Σίλικον Βάλεϊ έχει επανειλημμένα υπερασπιστεί ισχυρούς ιδρυτές τεχνολογικών κολοσσών, από τον Στιβ Τζομπς έως τον Ίλον Μασκ. Στην περίπτωση του Χουάνγκ, όμως, το διακύβευμα ήταν ευρύτερο: η διατήρηση ενός βασικού υποστηρικτή των νεοφυών επιχειρήσεων και των κέντρων δεδομένων που προμηθεύονται τα μικροτσίπ της Nvidia.

Σύμφωνα με μια διαχρονική αντίληψη της τεχνολογικής βιομηχανίας, οι εταιρείες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτυχθούν όταν οι ιδρυτές τους διατηρούν τον έλεγχο, αντί να παραδίδουν τη διοίκηση σε επαγγελματίες διαχειριστές. Η απομάκρυνση του συνιδρυτή της Nvidia έθεσε υπό αμφισβήτηση αυτή την πεποίθηση και προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις.

Μέσα σε λίγες ώρες από την αποπομπή του ξεκίνησε εκστρατεία για την επιστροφή του, με επίκεντρο κυρίως την πλατφόρμα X. Το αίτημα τελικά ικανοποιήθηκε τη Δευτέρα, έντεκα ημέρες μετά την αναγκαστική απομάκρυνσή του και λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου το διοικητικό συμβούλιο είχε απορρίψει το ενδεχόμενο επανεξέτασης της απόφασής του.

«Το λάθος διορθώθηκε», σχολίασε ο Ίλον Μασκ, ο πιο γνωστός από όσους υποστήριξαν την επιστροφή του.

Everyone I know at Nvidia wanted Jensen back and it shows https://t.co/JgdlBhD0Yi — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2026

Η εκστρατεία των επενδυτών και οι συγκρίσεις με Άλτμαν και Τζομπς

Πίσω από την κινητοποίηση βρέθηκαν και σημαντικοί επενδυτές της τεχνολογικής αγοράς. Ο Γκάβιν Μπέικερ της Atreides Management και ο Μπραντ Γκέρστνερ της Altimeter Capital είχαν απευθυνθεί με επιστολή στο διοικητικό συμβούλιο την επομένη της απομάκρυνσης του Χουάνγκ. Οι δύο επιχειρηματίες ζητούσαν να αναζητηθεί διάδοχος, χωρίς να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιστροφής του.

Παράλληλα, ανοικτή επιστολή με υπογραφές προσωπικοτήτων όπως ο Ίλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Epic Games Τιμ Σουίνι και ο επικεφαλής της Y Combinator, Γκάρι Ταν, ζητούσε την επαναφορά του Χουάνγκ μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Οι διοργανωτές της εκστρατείας υποστηρίζουν ότι συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 200.000 υπογραφές, με σχεδόν το ένα τέταρτο να προέρχεται από εργαζομένους. Δεκάδες υπάλληλοι υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα την επιστροφή του τη Δευτέρα, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Η υπόθεση θύμισε δύο προηγούμενα περιστατικά που σημάδεψαν τη βιομηχανία της τεχνολογίας. Το πρώτο ήταν η απομάκρυνση του Σαμ Άλτμαν από την OpenAI, τον Νοέμβριο του 2023. Πέντε ημέρες αργότερα επέστρεψε, αφού σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων είχε απειλήσει να αποχωρήσει, ενώ η Microsoft είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να τον προσλάβει.

Το δεύτερο ήταν η απομάκρυνση του Στιβ Τζομπς από την Apple το 1985, πριν από την επιστροφή του, περισσότερα από δέκα χρόνια αργότερα. Το γεγονός έχει μείνει στην ιστορία της τεχνολογίας ως μία από τις πλέον χαρακτηριστικές διοικητικές ανατροπές.

Ωστόσο, η περίπτωση του Χουάνγκ είχε μια ουσιαστική διαφορά: η σημασία του δεν περιοριζόταν στον ρόλο του ως χαρισματικού επικεφαλής μιας κορυφαίας εταιρείας. Θεωρείται κεντρικός παράγοντας στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, έναν τομέα στον οποίο στηρίζεται σημαντικό μέρος των προσδοκιών για την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ.

FILE PHOTO: Nvidia CEO Jensen Huang speaks with Elon Musk, CEO of Tesla and SpaceX and owner of X, formerly known as Twitter, Anthropic Co-Founder and Chief Compute Officer Tom Brown, and Atreides Management Managing Partner and Chief Investment Officer Gavin Baker during National Design Studio’s launch event for America.gov, a new AI-powered government website, at the Andrew W. Mellon Auditorium in Washington, DC, US, September 29, 2026. REUTERS/Kylie Cooper/File Photo

Η Nvidia ως «κεντρική τράπεζα» της τεχνητής νοημοσύνης

Οι υποστηρικτές του Χουάνγκ επιχείρησαν, παράλληλα, να προστατεύσουν ένα τεράστιο επενδυτικό οικοσύστημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για επενδύσεις που προκαλούν αυξανόμενο προβληματισμό στη Wall Street, καθώς δεν έχουν ακόμη αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Υπό την ηγεσία του, η Nvidia απέκτησε τον χαρακτηρισμό της «κεντρικής τράπεζας της AI». Η εταιρεία δεν περιορίζεται στην πώληση μικροτσίπ, αλλά συμμετέχει και στη χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων και παρόχων υπηρεσιών cloud, δηλαδή εταιρειών που αποτελούν ταυτόχρονα πελάτες της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, φτάνει μάλιστα στο σημείο να εγγυάται την κατασκευή κέντρων δεδομένων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Χουάνγκ θεωρείται βασικός πυλώνας αυτού του σύνθετου μοντέλου συνεργασιών και επενδύσεων. Ο Ίλον Μασκ είχε προειδοποιήσει μέσω του X, στις 14 Νοεμβρίου, ότι χωρίς τον ίδιο στο τιμόνι της Nvidia η εταιρεία κινδύνευε να χάσει σημαντικές συμφωνίες με τους συνεργάτες της.

Όπως υποστήριξε, ορισμένες από αυτές τις συμφωνίες βασίζονται περισσότερο σε μια προσωπική συνεννόηση και στην εμπιστοσύνη μεταξύ των πλευρών παρά σε γραπτές συμβάσεις.

Η έρευνα που παραμένει ανοιχτή

Παρά την επιστροφή του, ο Χουάνγκ εξακολουθεί να χρειάζεται τη στήριξη σημαντικών παραγόντων της τεχνολογικής βιομηχανίας. Η επανένταξή του στην ηγεσία της Nvidia δεν βάζει τέλος στις έρευνες για τις καταγγελίες που αφορούν εξωσυζυγικές σχέσεις του με γυναίκα επιχειρηματία, η οποία φέρεται να βρίσκεται υπό υποψίες για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης γύρω από την πρόσβαση κινεζικών ανταγωνιστών στα μικροτσίπ της Nvidia. Η ανεξάρτητη έρευνα που ξεκίνησε το διοικητικό συμβούλιο συνεχίζεται, ενώ ο Χουάνγκ αναμένεται να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών στο Κογκρέσο την 1η Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ