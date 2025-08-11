Γιατί η θάλασσα είναι κρύα τις τελευταίες ημέρες στο Ιόνιο - Οι ειδικοί εξηγούν

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες στην ξηρά, αρκετοί λουόμενοι διαπιστώνουν τις τελευταίες ημέρες ότι η θάλασσα είναι αισθητά πιο κρύα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ιδιαίτερα στο Ιόνιο.

Η εξήγηση βρίσκεται στον συνδυασμό των καιρικών συνθηκών και συγκεκριμένα στην παρατεταμένη παρουσία ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με το meteo.gr, στον χάρτη αποκλίσεων θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας, σε σχέση με τις κλιματικές τιμές για την εποχή, διακρίνονται πολύ θερμά νερά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, μία περιοχή που δεν επηρεάζεται από τους ισχυρούς ανέμους.

Αποκλίσεις της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στην περιοχή της Ελλάδας στις 8 Αυγούστου 2025 / Φωτ.: meteo.gr

Αντίθετα, στο Ιόνιο, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν τοπικά από την ξηρά προς τη θάλασσα ενισχύουν το φαινόμενο της ανάβλυσης (upwelling) ψυχρότερων υδάτων. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει όταν ο άνεμος ωθεί τα επιφανειακά νερά να απομακρυνθούν από την ακτή, με αποτέλεσμα να αναδύονται προς την επιφάνεια ψυχρότερα νερά από τα βαθύτερα στρώματα της θάλασσας.

Ο μηχανισμός της ανάβλυσης (upwelling) που παρατηρείται στις θαλάσσιες περιοχές κοντά στις ακτές / Φωτ.: meteo.gr

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μίας ζώνης με χαμηλότερες θερμοκρασίες επιφανειακού νερού κατά μήκος των ακτών του Ιονίου, γεγονός που γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στους λουόμενους.