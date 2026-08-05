Γιατί η θεωρία της προσκόλλησης έχει γίνει τόσο δημοφιλής και τι μπορεί να σου προσφέρει

Η θεωρία της προσκόλλησης έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με εκατομμύρια ανθρώπους να τη χρησιμοποιούν για να κατανοήσουν καλύτερα τις ερωτικές και προσωπικές τους σχέσεις. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι διαφορετικοί τύποι προσκόλλησης εμφανίζονται συνεχώς σε βίντεο, αναρτήσεις και αναλύσεις που επιχειρούν να εξηγήσουν γιατί κάποιοι δυσκολεύονται να εμπιστευτούν, να δεσμευτούν ή να νιώσουν ασφάλεια μέσα σε μια σχέση.

Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι όταν ήρθαν σε επαφή με έννοιες όπως η φοβική-αποφευκτική ή η αγχώδης προσκόλληση, ένιωσαν ότι βρήκαν μια πιθανή εξήγηση για επαναλαμβανόμενα μοτίβα στη συμπεριφορά τους. Η θεωρία αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1950 από τον Βρετανό ψυχίατρο Τζον Μπόουλμπι και σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως όχι μόνο στην ψυχολογία, αλλά και στην ανάλυση χαρακτήρων σε βιβλία, σειρές, ταινίες και τραγούδια.

Δες τι είναι η θεωρία της προσκόλλησης, γιατί έγινε τόσο δημοφιλής και πώς μπορεί να σε βοηθήσει να αναγνωρίσεις τα δικά σου μοτίβα στις σχέσεις.