Γιατί η Ζεντάγια ξεσήκωσε «πόλεμο» με τα αρχαία σκουλαρίκια που φόρεσε για την Οδύσσεια

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Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν έχει ήδη προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, όμως η προώθησή της βρέθηκε στο επίκεντρο μιας απρόσμενης πολιτιστικής διαμάχης.

Η αφορμή ήταν ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που φόρεσε η Ζεντάγια, η οποία στην ταινία υποδύεται τη θεά Αθηνά, κατά τη διάρκεια φωτογράφισης στο Λονδίνο. Τα κοσμήματα, αν και εντυπωσιακά, δεν ήταν απλά δημιουργίες σύγχρονης υψηλής κοσμηματοποιίας.

Ήταν κατασκευασμένα από αρχαία ιρανικά αντικείμενα ηλικίας περίπου 2.700 ετών, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από αρχαιολόγους και ιστορικούς τέχνης.



«Δεν είναι αξεσουάρ μόδας, είναι κομμάτια ιστορίας»



Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η χρήση αρχαιοτήτων ως κοσμημάτων για την προώθηση μιας κινηματογραφικής παραγωγής μετατρέπει αντικείμενα παγκόσμιας πολιτιστικής αξίας σε στοιχεία εντυπωσιασμού.

Η καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Courtauld Institute, Σουσάν Μπαμπάι, χαρακτήρισε «σοκαριστικό» το γεγονός ότι δεν τέθηκε το ερώτημα αν ήταν σωστό να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα αντικείμενα με τόσο βαθιά ιστορική σημασία.

Όπως υποστήριξε, τέτοιου είδους αρχαιότητες δεν δημιουργήθηκαν για να λειτουργούν ως διακοσμητικά στοιχεία, αλλά αποτελούν μέρος της συλλογικής μνήμης ενός πολιτισμού.

«Μετατρέπονται σε σύμβολα ομορφιάς και πολυτέλειας, ενώ χάνουν το πραγματικό τους νόημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο θησαυρός του Ziwiye πίσω από τα επίμαχα κοσμήματα

Τα σκουλαρίκια ανήκουν στη λονδρέζικη γκαλερί και εταιρεία εμπορίας έργων τέχνης Barron London.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, αποκτήθηκαν το 2025 από τον κοσμηματοπώλη Glenn Spiro και συνδέονται με τον περίφημο θησαυρό του Ziwiye, ένα σύνολο αρχαίων αντικειμένων που ανακαλύφθηκε στα βορειοδυτικά του Ιράν στα τέλη της δεκαετίας του 1940.

Ο θησαυρός περιλάμβανε χρυσά, ασημένια, χάλκινα και πήλινα αντικείμενα. Ωστόσο, μετά την ανακάλυψή του το 1947, μεγάλο μέρος του λεηλατήθηκε και κατέληξε στις διεθνείς αγορές αρχαιοτήτων.

Σήμερα, τα σωζόμενα αντικείμενα βρίσκονται διασκορπισμένα σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές σε ολόκληρο τον κόσμο.

wikipedia - Αρχαία αντικείμενα από τον θησαυρό του Ziwiye

wikipedia - Αρχαία αντικείμενα από τον θησαυρό του Ziwiye

wikipedia - Αρχαία αντικείμενα από τον θησαυρό του Ziwiye

Η μεγάλη συζήτηση για τις χαμένες αρχαιότητες



Η υπόθεση της Ζεντάγια επαναφέρει στο προσκήνιο ένα παλιό και ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα: ποιος έχει δικαίωμα να κατέχει και να εκθέτει αρχαιότητες που προέρχονται από άλλους πολιτισμούς.

Τα τελευταία χρόνια μεγάλοι δυτικοί πολιτιστικοί οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενες πιέσεις για την επιστροφή αντικειμένων στις χώρες προέλευσής τους.

Το Βρετανικό Μουσείο έχει δεχθεί έντονη κριτική για τη διαχείριση συλλογών όπως τα Γλυπτά του Παρθενώνα, τα Μπρούντζινα του Μπενίν και αρχαιολογικά αντικείμενα από την Αιθιοπία.

Από τη Μέριλιν Μονρόε στη Ζεντάγια – Όταν η μόδα συναντά την ιστορία



Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα διάσημο πρόσωπο βρίσκεται στο επίκεντρο αντίστοιχης διαμάχης.

Το 2022 η Κιμ Καρντάσιαν προκάλεσε αντιδράσεις όταν φόρεσε στο Met Gala το εμβληματικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε. Τότε, πολλοί υποστήριξαν ότι ένα ιστορικό αντικείμενο τέτοιας αξίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως απλό στοιχείο εμφάνισης.

Παρόμοια επιχειρήματα διατυπώνονται τώρα και για τα σκουλαρίκια της Ζεντάγια, με τους ειδικούς να υπογραμμίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι η ηθοποιός, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς.



Η απάντηση της γκαλερί: «Αναδεικνύουμε την κληρονομιά του Ιράν»



Η Barron London απορρίπτει τις επικρίσεις και υποστηρίζει ότι τα κοσμήματα διατηρούνται υπεύθυνα, σύμφωνα με τη νομοθεσία και την τεκμηριωμένη προέλευσή τους.

Η εταιρεία τονίζει ότι ο στόχος της παραχώρησής τους δεν ήταν εμπορικός, αλλά η ανάδειξη της εξαιρετικής τέχνης των αρχαίων Περσών χρυσοχόων.

Όπως αναφέρει, σε μια εποχή όπου το Ιράν συχνά παρουσιάζεται μόνο μέσα από τη σύγχρονη πολιτική επικαιρότητα, τέτοια αντικείμενα μπορούν να υπενθυμίσουν έναν πολιτισμό με χιλιάδες χρόνια ιστορίας.

Η «Οδύσσεια» μετρά ήδη δύο πολιτιστικές αντιπαραθέσεις



Η νέα ταινία του Νόλαν δεν αντιμετωπίζει μόνο την υπόθεση των αρχαίων κοσμημάτων.

Παράλληλα, έχει δεχθεί κριτική για τα γυρίσματα στην πόλη Ντάχλα της Δυτικής Σαχάρας, περιοχή υπό μαροκινό έλεγχο που χαρακτηρίζεται από ορισμένους ως «η τελευταία αποικία της Αφρικής».

Σκηνοθέτες και κινηματογραφιστές από τη Δυτική Σαχάρα ζητούν μποϊκοτάζ της ταινίας, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή της τοποθεσίας αγνοεί τις πολιτικές και ιστορικές διαστάσεις της περιοχής.

Έτσι, η κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται πως έχει ξεκινήσει το δικό της δύσκολο ταξίδι — όχι μόνο στη μυθολογία του Ομήρου, αλλά και στα σύγχρονα όρια ανάμεσα στην τέχνη, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά.

Με πληροφορίες από τον Guardian