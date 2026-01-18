Γιατί κάνουν συνέχεια σεξ στη «Μεγάλη Χίμαιρα» - Τα σχόλια στa social media και οι αντιδράσεις

Είναι αλήθεια ότι η «Μεγάλη Χίμαιρα» από τα πρώτα επεισόδια προβολής της, προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον στο κοινό. Αυτό αποτυπώνεται όχι μόνο στα υψηλά νούμερα τηλεθέασης, αλλά και στις «εκρηκτικές» συζητήσεις που έχει προκαλέσει στη σφαίρα των social media.

Ωστόσο, ένα από τα ζητήματα που σχολιάζονται περισσότερο είναι οι «συχνές» και «έντονες» σεξουαλικές σκηνές που έχει η τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ. Πολλές και διαφορετικές αντιδράσεις στο διαδίκτυο περιστρέφονται γύρω από αυτό.

Κάποιοι σπεύδουν να χαρακτηρίσουν τη σειρά πορνογραφική, άλλοι δηλώνουν ότι καταλαβαίνουν την ανάγκη ερωτικών σκηνών όμως αυτές «παρουσιάζονται πολύ ωμά». Άλλοι πάλι εμφανίζονται να μην έχουν πρόβλημα με κανένα από τα δύο, αλλά με την ώρα που προβάλλεται η σειρά «επειδή θα τη βλέπουν παιδιά».

Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτές οι σεξουαλικές σκηνές δεν δικαιολογούνται από την αφήγηση του Καραγάτση -στο ομώνυμο μυθιστόρημα του οποίου βασίζεται η σειρά- ενώ άλλοι σπεύδουν να τις δικαιολογήσουν επειδή ακριβώς ακολουθούν το πνεύμα του Καραγάτση στο βιβλίο.

Γενικώς φαίνεται πως το γεγονός ότι οι ήρωες της «Μεγάλης Χίμαιρας» κάνουν συχνά σεξ, είναι πρόβλημα.

Η Μαρίνα και το «ταξίδι» στην ηδονή

Πριν από οτιδήποτε άλλο, αφήνοντας έξω τις αφηγηματικές τεχνικές ή τη διάθεση να «υπηρετηθεί ή όχι» το μυθιστόρημα του Καραγάτση, στο ερώτημα «γιατί κάνουν τόσο συχνά σεξ» οι ήρωες της σειράς, θα μπορούσε κανείς να απαντήσει: γιατί έτσι νιώθουν οι ήρωες.

Ή, καλύτερα, γιατί έτσι νιώθει η ηρωίδα που βρίσκεται στο κέντρο της αφήγησης και από τα δικά της μάτια ξετυλίγεται η ιστορία. Η Μαρίνα. Μία γυναίκα που προσπαθεί να ξεφύγει από τη μητρική «σκιά» και ξεκινά να ταξιδεύει, αναζητώντας νέα μέρη και μία νέα -δική της- ταυτότητα. Παράλληλα όμως κάνει και ένα ταξίδι στη γυναικεία ηδονή. Η ηδονή είναι ένα μέσο απογαλακτισμού και συγκρότησης ταυτότητας για τη Μαρίνα -η σκηνή που η μητέρα της, τη διακόπτει όταν αυνανίζεται είναι χαρακτηριστική.

Σταδιακά όμως ενδεχομένως το ταξίδι στην ηδονή να γίνεται και μια απάντηση στους καταπιεστικούς ρόλους που επιφυλάσσει το κοινωνικό πλαίσιο για τη γυναίκα -ειδικά στην εποχή που εκτυλίσσεται η ιστορία, αυτό αποτυπώνεται ακόμα πιο ανάγλυφα. Το ότι η γυναίκα μπορεί να προχωρήσει στη ζωή κυρίως μέσα από το να είναι παρακολούθημα ενός άνδρα.

«Η Μαρίνα είναι μια γυναίκα που περπατάει συνεχώς σε ένα μεταίχμιο», λέει η Φωτεινή Πελούζο, η ηθοποιός που την υποδύεται. Η σεξουαλικότητα και η αναζήτηση της ηδονής είναι σίγουρα ένα πεδίο που αυτό το μεταιχμιακό βάδισμα εκφράζεται. Και φυσικά όχι μόνο για την ηρωίδα μιας μυθοπλασίας.

Μας συγκινεί;

Αυτά είναι απλώς εντυπώσεις από τα πρώτα επεισόδια της σειράς, στα οποία η έντονη σεξουαλικότητα ενσωματώνεται πλήρως στην αφηγηματική οικονομία. Περισσότερο όμως έχει σημασία να αναρωτηθεί κανείς όχι αν η ιστορία έχει πολλές ή λίγες σκηνές σεξ, αλλά αν μας πείθει, αν μας συγκινεί, αν η ιστορία μας παίρνει από το χέρι να ταξιδέψουμε μαζί της στον κόσμο που ανακαλύπτει η Μαρίνα. Τον κόσμο που ανοίγεται μπροστά της καθώς ερωτεύεται έναν άνδρα από άλλη χώρα, κατευθείαν τον ακολουθεί στην πατρίδα του και τον παντρεύεται αλλά μετά βιώνει νέα έντονα συναισθήματα όταν γνωρίζει τον αδερφό του.

Επίσης, για όλα αυτά δεν έχει τόση σημασία η επαφή με ίδιο το μυθιστόρημα του Καραγάτση, που ίσως είναι καλύτερα να το αντιμετωπίσει κανείς ως κάτι ξεχωριστό. Η τηλεοπτική σειρά «Μεγάλη Χίμαιρα» με συντελεστές εξαιρετικά ταλαντούχους και μια πολύ προσεγμένη (και ακριβή βέβαια) παραγωγή, αξίζει να κριθεί ως μία αυτόνομη δημιουργία κι ας βασίζεται πάνω σε ένα εμβληματικό λογοτεχνικό έργο.

Η αντίφαση

Αυτή όμως η συζήτηση για τις σεξουαλικές σκηνές στη σειρά, τόσο κυρίαρχη στα social media, θα μπορούσε να παραπέμψει -αν όχι σε υποκρισία- σίγουρα σε μια αντίφαση. Μια αντίφαση που έχει να κάνει την πραγματικότητα στο (τηλεοπτικό και όχι μόνο) θέαμα που κυριαρχείται από σεξουαλικές σκηνές, σεξουαλικοποιημένες εικόνες και μηνύματα.

Μια ματιά σε πολύ δημοφιλείς -και στο ελληνικό κοινό- σειρές στο Netflix (τις οποίες ενδεχομένως παρακολουθούν και ακόμα νεαρότερες ηλικίες σε σχέση με τη «Μεγάλη Χίμαιρα») είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για τις σειρές αυτές όμως δεν υπάρχουν οι ανάλογες αντιδράσεις.

Τι είναι αυτό που ενόχλησε τόσο πολύ; Ότι βλέπουμε μία σειρά με αποκαλυπτικές ερωτικές σκηνές στην κρατική τηλεόραση; Ότι αυτό το «μη ποιοτικό» θέαμα «χρηματοδοτήθηκε με δικά μας χρήματα»; Ότι συνδέεται με ένα «κλασσικό» λογοτεχνικό έργο; Ότι τέλος πάντων «δεν περιστρέφονται όλα γύρω από το σεξ»;

Ή μήπως τελικά όλες αυτές οι συζητήσεις είναι ακριβώς η επιβεβαίωση ότι η κοινωνία αναζητά παντού να βρει το σεξ; Από τις αστυνομικές ειδήσεις και την πολιτική μέχρι το ευ ζην και την τέχνη; Ίσως να είναι κι αυτό ένα κυνήγι Χίμαιρας.