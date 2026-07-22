Γιατί κάποια μνημεία θέλουν να διαγραφούν από τη λίστα της UNESCO

Η ένταξη ενός τόπου στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θεωρείται συνήθως μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις που μπορεί να λάβει. Αναγνωρίζει περιοχές με «εξαιρετική οικουμενική αξία», προσελκύει διεθνή προσοχή και μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για χρηματοδότηση και προγράμματα προστασίας. Για κάποιους, όμως, η ίδια αυτή αναγνώριση έχει εξελιχθεί σε πηγή προβλημάτων.

Στα βουνά της κεντρικής Σλοβακίας βρίσκεται το Βλκολίνετς, ένα μικροσκοπικό χωριό που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι. Περισσότερα σπίτια παρά κάτοικοι συνθέτουν έναν σχεδόν κινηματογραφικό μεσαιωνικό οικισμό, όπου περίπου 20 άνθρωποι ζουν μόνιμα σε 45 πολύχρωμα ξύλινα σπίτια, συγκεντρωμένα γύρω από ένα καμπαναριό του 18ου αιώνα.

Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και η εξαιρετική διατήρηση του χωριού οδήγησαν την UNESCO να το εντάξει στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1993. Έκτοτε, περισσότεροι από 100.000 επισκέπτες καταφθάνουν κάθε χρόνο στην περιοχή.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ορισμένοι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η ένταξη στη λίστα και η τουριστική ανάπτυξη που ακολούθησε έχουν δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν. Για τον λόγο αυτό, ζητούν ακόμη και την απομάκρυνση του χωριού από τη λίστα.

Από τη Σλοβακία στην Τανζανία

Περίπου 7.000 χιλιόμετρα μακριά, στην Τανζανία, μία διαφορετική αλλά εξίσου έντονη διαμάχη έχει φέρει στο προσκήνιο το ίδιο ζήτημα.

Η Maasai International Solidarity Alliance έχει ζητήσει την αφαίρεση της Περιοχής Προστασίας Νγκορονγκόρο από τη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η περιοχή είναι γνωστή για την πλούσια άγρια ζωή της και αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς σαφάρι στην Αφρική, αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Για τις κοινότητες των Μασάι, όμως, η εικόνα είναι διαφορετική.

KENYA MAASAI CULTURAL FESTIVAL EPA/DANIEL IRUNGU

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές προστασίας που συνδέονται με το διεθνές καθεστώς προστασίας της περιοχής έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση ανθρώπων από τις ancestral περιοχές βόσκησης και έχουν περιορίσει την πρόσβασή τους σε γη που χρησιμοποιούν εδώ και γενιές.

Οι δύο περιπτώσεις, αν και πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, αναδεικνύουν ένα ολοένα και πιο έντονο ερώτημα: τι συμβαίνει όταν η προσπάθεια προστασίας ενός τόπου που θεωρείται σημαντικός για ολόκληρη την ανθρωπότητα συγκρούεται με τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν εκεί;

Η δύναμη της UNESCO

Η διαρκώς διευρυνόμενη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς βρίσκεται υπό την εποπτεία της UNESCO, της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών που αναγνωρίζει και προστατεύει περιοχές τις οποίες θεωρεί ότι έχουν «εξαιρετική πολιτιστική ή φυσική σημασία για την ανθρωπότητα».

Από τότε που εντάχθηκαν τα πρώτα 12 μνημεία, το 1978, η λίστα έχει αυξηθεί σημαντικά και πλέον περιλαμβάνει 1.248 μνημεία σε 170 χώρες.

Ανάμεσά τους βρίσκονται παγκοσμίως γνωστά αξιοθέατα, όπως το Μάτσου Πίτσου και το Σινικό Τείχος της Κίνας, αλλά και λιγότερο γνωστοί προορισμοί, όπως οι ξύλινες εκκλησίες του Μαραμούρες στη Ρουμανία και οι αρχαίοι οικισμοί-οάσεις του Αΐτ-Μπεν-Χαντού στο Μαρόκο.

Machu Picchu/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η δημιουργία της λίστας ήταν αποτέλεσμα της μεταπολεμικής προσπάθειας για την προστασία πολιτιστικών και περιβαλλοντικά σημαντικών περιοχών που απειλούνταν από πολέμους, εκβιομηχάνιση και τη σύγχρονη ανάπτυξη.

Η αναγνώριση από την UNESCO μπορεί, παράλληλα, να ανοίξει τον δρόμο για διεθνή χρηματοδότηση και να ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειες διατήρησης ενός τόπου.

Η προστασία που φέρνει τουρισμό

Οι υποστηρικτές του θεσμού επισημαίνουν περιπτώσεις όπου η διεθνής προστασία έχει συμβάλει καθοριστικά στη διάσωση σημαντικών περιοχών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Belize Barrier Reef Reserve System, το οποίο αφαιρέθηκε το 2018 από τη λίστα των μνημείων που βρίσκονται σε κίνδυνο, μετά την ενίσχυση των περιβαλλοντικών μέτρων προστασίας.

Αντίστοιχα, στο Άνγκορ Βατ, δεκαετίες εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης συνέβαλαν στη διάσωση ενός μνημείου που είχε υποστεί σοβαρές καταστροφές από τον πόλεμο και τις λεηλασίες.

Angkor Wat EPA/MAK REMISSA

«Το δόγμα της UNESCO αφορά την κοινή κληρονομιά, τη διατήρησή της, τον εορτασμό της και την αναγνώρισή της ως επίτευγμα της ανθρωπότητας», αναφέρει ο John H. Stubbs, μελετητής της διατήρησης μνημείων και πρώην αντιπρόεδρος του World Monuments Fund.

Ωστόσο, η ίδια αναγνώριση μπορεί να έχει και μία απρόβλεπτη συνέπεια: να αλλάξει για πάντα τη ζωή των ανθρώπων που κατοικούν γύρω από έναν προστατευόμενο τόπο.

Το τίμημα της παγκόσμιας αναγνώρισης

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της λίστας μέχρι σήμερα, η άνοδος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει μετατρέψει ακόμη περισσότερο την ιδιότητα ενός μνημείου της UNESCO σε τουριστικό «μαγνήτη».

Η διεθνής αναγνώριση μπορεί να προστατεύει έναν τόπο, αλλά ταυτόχρονα να μεταμορφώνει τις τοπικές κοινωνίες που ζουν γύρω του, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι αναζητούν πλέον μέσα από το Instagram, το TikTok και άλλες πλατφόρμες τα μέρη που «πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθούν».

Ο Greg Richards, ερευνητής που μελετά τον πολιτιστικό τουρισμό και το φαινόμενο του υπερτουρισμού, συγκρίνει την ένταξη στη λίστα της UNESCO με τις υψηλές βαθμολογίες στους ταξιδιωτικούς οδηγούς, οι οποίες υποδεικνύουν στους επισκέπτες τους προορισμούς που θεωρούνται «must-see».

Και υπάρχει μία συνέπεια που, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι σχεδόν βέβαιη: η αύξηση των επισκεπτών.

«Νομίζω ότι η συναίνεση μεταξύ των κορυφαίων ειδικών στον κόσμο είναι πως υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα που μπορεί να προκύψουν από την ένταξη στη λίστα της UNESCO. Ένα όμως που σίγουρα θα συμβεί είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας».

Κάπως έτσι, η μεγάλη πρόκληση για την UNESCO και τις τοπικές κοινωνίες δεν είναι πλέον μόνο το πώς θα διασωθούν οι τόποι που θεωρούμε κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, αλλά και το πώς θα προστατευθούν οι άνθρωποι που τους αποκαλούν σπίτι τους.