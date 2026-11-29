Νέα έρευνα για τον ύπνο, δείχνει πώς ο τόπος κατοικίας και το εισόδημα ενός ανθρώπου μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα και τη διάρκειά του, όπως μεταδίδει η Washington Post.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πλούτος και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία. Για παράδειγμα, το 1% των ανδρών με τα υψηλότερα εισοδήματα ζει κατά μέσο όρο 15 χρόνια περισσότερο από το 1% των ανδρών με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Στις γυναίκες, η αντίστοιχη διαφορά είναι περίπου δέκα χρόνια.

Οι λόγοι για αυτή την ανισότητα είναι πολλοί: η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, η επισιτιστική και στεγαστική ανασφάλεια, το άγχος και η περιβαλλοντική ρύπανση.

Ωστόσο, μια νέα μελέτη αναδεικνύει ακόμη μία σημαντική διαφορά μεταξύ πλουσίων και φτωχών: την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου.

Τι έδειξε μελέτη για τον ύπνο

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open και στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι, διαπίστωσε ότι η διάρκεια του ύπνου συνδέεται στενά με την οικονομική σταθερότητα.

Οι συμμετέχοντες που απολάμβαναν μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα παρουσίαζαν σημαντικά μικρότερες διακυμάνσεις στη διάρκεια του ύπνου τους, ενώ κοιμούνταν και περισσότερη ώρα κάθε βράδυ.

Η έρευνα επιβεβαιώνει τα ευρήματα προηγούμενων μελετών, οι οποίες είχαν εντοπίσει ισχυρή σύνδεση μεταξύ του εισοδήματος και της διάρκειας του ύπνου.

Σύμφωνα με ανάλυση των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) το 2015, το 35% των ανθρώπων με εισόδημα κάτω από το ομοσπονδιακό όριο της φτώχειας κοιμόταν λιγότερες από έξι ώρες κάθε βράδυ. Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ εκείνων των οποίων το οικογενειακό εισόδημα ξεπερνούσε το τριπλάσιο του ορίου της φτώχειας ήταν 27%.

Η Ντέινα Τζόνσον, καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Έμορι και μία από τους συγγραφείς της νέας μελέτης, εξήγησε ότι ο κακός ύπνος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά πολλά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού.

Ο κακός ύπνος μπορεί να συνδέεται με τον καρκίνο

«Ο κακός ύπνος επηρεάζει τη ζωή μας, τα μέσα διαβίωσής μας. Συνδέεται με χειρότερη καρδιαγγειακή υγεία, παχυσαρκία, υπέρταση, διαβήτη. Υπάρχουν επίσης νέα στοιχεία που δείχνουν ότι συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου», είπε.

Πολλές μελέτες βασίζονται στις πληροφορίες που δίνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες για τον ύπνο τους. Ωστόσο, οι απαντήσεις τους ενδέχεται να επηρεάζονται από το πόσες ώρες ύπνου θεωρούν ότι είναι σωστό να δηλώσουν.

Η νέα έρευνα, αντιθέτως, αξιοποίησε δεδομένα από φορετές ηλεκτρονικές συσκευές, ώστε να καταγράψει με ακρίβεια τη διάρκεια του ύπνου των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση μπορεί να δυσκολεύει έναν άνθρωπο να διατηρήσει ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου.

Είναι ο πολύς ύπνος εξίσου επιβλαβής με τον λίγο;

«Ο ύπνος είναι μια διαδικασία αντίθετη προς την εγρήγορση», εξηγεί η Λόρεν Χέιλ, καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Στόνι Μπρουκ, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη.

«Πρέπει να μπορείς να αποσυνδέεσαι το βράδυ. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό όταν ανησυχείς για το τι θα φάει αύριο το παιδί σου ή για το πώς θα πας στη δουλειά σου», εξηγεί.

Ο ύπνος σε περιοχές με υψηλή ρύπανση

Τα υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης μπορούν επίσης να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης υπνικής άπνοιας, η οποία με τη σειρά της υποβαθμίζει την ποιότητα του ύπνου.

Ακόμη, οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα είναι πιθανότερο να κατοικούν σε περιοχές με έντονη ηχορύπανση ή να εργάζονται σε θέσεις με μεταβαλλόμενο ωράριο.

Ωστόσο, δεν έχουν καταλήξει όλες οι μελέτες στο συμπέρασμα ότι τα υψηλότερα εισοδήματα συνεπάγονται καλύτερο ύπνο. Ορισμένοι οικονομολόγοι έχουν διαπιστώσει ότι οι υψηλότερες αμοιβές μπορούν στην πραγματικότητα να οδηγήσουν σε λιγότερο ύπνο, καθώς οι εργαζόμενοι θυσιάζουν ώρες ξεκούρασης για να εργαστούν περισσότερο.

Οι ειδικοί σε θέματα ύπνου επισημαίνουν, πάντως, ότι συνολικά οι έρευνες δείχνουν πως οι άνθρωποι με πολύ χαμηλά εισοδήματα ή όσοι ζουν σε συνθήκες φτώχειας είναι πιθανότερο να κοιμούνται λιγότερο, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους.

«Η φτώχεια σε φέρνει σε μια κατάσταση στην οποία ο ύπνος γίνεται δύσκολος», δήλωσε ο Μάικλ Γκράντνερ, διευθυντής του ερευνητικού προγράμματος για τον ύπνο και την υγεία στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.