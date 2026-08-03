Γιατί κάποιοι βλέπουν την απιστία πιο θετικά όταν η σχέση τους περνά κρίση

Όταν μια ερωτική σχέση περνά κρίση και δεν προσφέρει πλέον την ικανοποίηση που είχαν οι σύντροφοι στην αρχή, είναι πιο πιθανό να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν την απιστία. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μιας νέας επιστημονικής μελέτης, η οποία δείχνει ότι η δυσαρέσκεια μέσα στη σχέση μπορεί να κάνει ορισμένους ανθρώπους πιο δεκτικούς στην ιδέα μιας εξωσυζυγικής ή εξωσυντροφικής σχέσης. Η επίδραση αυτή, όμως, δεν είναι ίδια για όλους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σημαντικό ρόλο παίζει ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που αφορά τη στάση απέναντι στις περιστασιακές σεξουαλικές σχέσεις. Με άλλα λόγια, κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται πιο άνετα με τη σεξουαλική επαφή χωρίς να υπάρχει βαθύ συναισθηματικό δέσιμο, ενώ άλλοι χρειάζονται μια σταθερή και ουσιαστική σχέση πριν προχωρήσουν σε οικειότητα.

Η ικανοποίηση από τη σχέση επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουμε την πιστότητα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όταν μια σχέση δεν καλύπτει τις συναισθηματικές ή τις σεξουαλικές ανάγκες ενός ατόμου, όσοι έχουν ήδη πιο «ανοιχτή» στάση απέναντι στις περιστασιακές σχέσεις είναι πιθανότερο να θεωρήσουν την απιστία πιο αποδεκτή. Αντίθετα, όσοι συνδέουν στενά τη σεξουαλική επαφή με τη συναισθηματική δέσμευση φαίνεται να διατηρούν πιο αρνητική στάση απέναντι στην απιστία, ακόμη και όταν δεν είναι ευτυχισμένοι στη σχέση τους.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η ικανοποίηση από μια σχέση αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην αφοσίωση μεταξύ των συντρόφων. Όσο περισσότερο αισθάνεται κάποιος ότι οι ανάγκες του καλύπτονται και ότι η σχέση του λειτουργεί καλά, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να στραφεί προς άλλους ανθρώπους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε προβληματική σχέση οδηγεί στην απιστία. Πολλοί άνθρωποι παραμένουν πιστοί ακόμη και όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες, γεγονός που δείχνει ότι εκτός από τις συνθήκες της σχέσης, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του καθενός.

Για να εξετάσουν αυτή τη σύνθετη σχέση, ερευνητές από την Ινδία πραγματοποίησαν έρευνα σε 303 ενήλικες ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι περισσότεροι ήταν νεαρής ηλικίας, ενώ βρίσκονταν σε διαφορετικούς τύπους ερωτικών σχέσεων, από σταθερές μέχρι πιο χαλαρές. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που αξιολογούσαν τρεις βασικούς τομείς: πόσο ικανοποιημένοι ήταν από τη σχέση τους, ποια ήταν η γενική στάση τους απέναντι στις περιστασιακές σεξουαλικές σχέσεις και πόσο αποδεκτή θεωρούσαν την απιστία σε διάφορα υποθετικά σενάρια.

Η ανάλυση των απαντήσεων έδειξε ότι όσο χαμηλότερη ήταν η ικανοποίηση από τη σχέση, τόσο πιο θετικά αντιμετωπιζόταν η πιθανότητα μιας εξωσυντροφικής σχέσης. Ωστόσο, αυτή η σύνδεση δεν ήταν άμεση. Μεσολαβούσε η γενικότερη στάση του κάθε ατόμου απέναντι στις περιστασιακές σεξουαλικές επαφές. Με άλλα λόγια, η δυσαρέσκεια μέσα στη σχέση δεν οδηγεί από μόνη της σε πιο θετική άποψη για την απιστία. Φαίνεται περισσότερο να ενισχύει τάσεις ή αντιλήψεις που προϋπάρχουν στην προσωπικότητα του ατόμου.

Η στάση απέναντι στις περιστασιακές σχέσεις λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα ήταν οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι άνδρες της έρευνας είχαν, κατά μέσο όρο, πιο θετική στάση απέναντι στις περιστασιακές σεξουαλικές σχέσεις. Έτσι, όταν η ποιότητα της σχέσης τους μειωνόταν, ήταν πιθανότερο να θεωρούν αποδεκτή την απιστία, σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτή η διαφορά μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Από τη μία πλευρά υπάρχουν θεωρίες που αποδίδουν αυτές τις διαφορές στην εξελικτική πορεία των δύο φύλων. Από την άλλη, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν και οι κοινωνικές αντιλήψεις. Σε πολλές κοινωνίες, η σεξουαλική ελευθερία των ανδρών εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη επιείκεια σε σχέση με εκείνη των γυναικών, οι οποίες συχνά υφίστανται μεγαλύτερη κοινωνική κριτική.

Πού καταλήγουν οι ερευνητές

Παρά τους περιορισμούς της, η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία της ανοιχτής επικοινωνίας και της έγκαιρης αντιμετώπισης των προβλημάτων μέσα σε μια σχέση. Όταν οι σύντροφοι εκφράζουν εγκαίρως τις ανάγκες και τις απογοητεύσεις τους, είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες πριν αυτές οδηγήσουν στην αναζήτηση συναισθηματικής ή σεξουαλικής επιβεβαίωσης εκτός της σχέσης.