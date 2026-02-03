Γιατί κατέρρευσε ολόκληρη πλαγιά πάνω στην Ιονία Οδό - Ο Λέκκας εξηγεί την τεράστια κατολίσθηση

Ξεκίνησαν σήμερα Τρίτη (3/2) οι εργασίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο τμήμα της Ιονίας Οδού μεταξύ Άρτας και Αμφιλοχίας, στο οποίο σημειώθηκε εκτεταμένη κατολίσθηση χθες, μπλοκάροντας τελείως τον αυτοκινητόδρομο στο 127ο χιλιόμετρο στο ύψος της Συκούλας Αιτωλοακαρνανίας.

Τα συνεργεία προχωρούν στην κατασκευή προσωρινού δρόμου, με διεύρυνση του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), προκειμένου να δοθεί μια πρόχειρη αλλά λειτουργική λύση.

Φωτό: ΠΑΠΠΑ ΒΟΥΛΑ/INTIME

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Άρτα, ενώ εξετάζεται -ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών- το ενδεχόμενο η κυκλοφορία να γίνεται ακόμη και αμφίδρομα.

Ήδη έχουν αφαιρεθεί οι προστατευτικές μπάρες στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ στο σημείο μεταφέρθηκε χαλίκι για εργασίες οδοποιίας, προκειμένου να διαμορφωθεί η προσωρινή χάραξη.

Φωτό: ΠΑΠΠΑ ΒΟΥΛΑ/INTIME

Όπως εκτιμάται, το φαινόμενο της κατολίσθησης δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη συμπεριφορά της πλαγιάς, καθώς το επόμενο κρίσιμο στάδιο είναι η απομάκρυνση των χωμάτων. Τότε αναμένεται να φανεί αν η περιοχή θα παραμείνει ασφαλής ή αν θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης.

«200.000 κυβικά μέτρα μετακινήθηκαν προς το δρόμο»

Στα πλάνα που μετέδωσε η ΕΡΤ από drone, φαίνεται το εντυπωσιακό εύρος της κατολίσθησης. Ουσιαστικά μία ολόκληρη πλαγιά κατέρρευσε προς τον δρόμο.

«Το φαινόμενο θα βρίσκεται σε εξέλιξη τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Είναι ένα φαινόμενο πολύ μεγάλο, περίπου 200.000 κυβικά μέτρα έχουν μετακινηθεί από τα ανάντη της Ιονίας Οδού», τόνισε ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Φυσικών Καταστροφών, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται «σε έναν γεωλογικό σχηματισμό που είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε κατολισθήσεις». Περιλαμβάνει σχηματισμούς «οι οποίοι μόλις προσροφούν νερό χάνουν τη συνοχή τους και κατολισθαίνουν, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με μεγάλες κλίσεις».

Φωτό: ΠΑΠΠΑ ΒΟΥΛΑ/INTIME

«Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία λασπορροή, η οποία συνοδεύεται από σταθερούς γεωλογικούς σχηματισμούς. Παρά τα έργα που έχουν γίνει, τα δίχτυα και τα άγκυρα που έχουμε μπει δεν λειτούργησαν. Ήθελε πιο δραστικά μέτρα», ανέφερε ο κ. Λέκκας.

«Έχει μεγάλη σημασία, εξειδικευμένοι γεωλόγοι να αποτυπώνουν τα φαινόμενα αυτά και να χαρτογραφούν πλήρως τις περιοχές αυτές πριν την έναρξη των έργων. Μετά το κόστος αποκατάστασης είναι πάρα πολύ μεγάλο», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κατολίσθηση θα μπορούσε βέβαια να θέσει σε κίνδυνο και ανθρώπινες ζωές.

Φωτό: ΠΑΠΠΑ ΒΟΥΛΑ/INTIME

«Πρέπει να γίνουν καινούριες γεωφυσικές και γεωτρητικές εργασίες, έτσι ώστε να διαμορφωθεί το νέο πρανές και να γίνουν νέα έργα προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον. Το θετικό είναι ότι δεν πειράχτηκε το οδόστρωμα, πράγμα που σημαίνει ότι το υπόβαθρο είναι σταθερό», δήλωσε ο Ευθύμιος Λέκκας.