Γιατί κρυώνεις ενώ η θέρμανση δουλεύει – Τα σημεία που χάνεις τη ζέστη

Κάθε χειμώνα, χιλιάδες νοικοκυριά ζουν το ίδιο σενάριο: η θέρμανση λειτουργεί κανονικά, αλλά το κρύο επιμένει. Ο λόγος δεν είναι πάντα ο λέβητας ή το air condition. Συνήθως είναι οι απώλειες θερμότητας.

Όσο πέφτει η θερμοκρασία έξω, τόσο πιο γρήγορα διαφεύγει ο ζεστός αέρας από χαραμάδες, αρμούς και ανοίγματα και μαζί του φεύγουν ενέργεια και χρήματα.



Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA), οι διαρροές ευθύνονται για πάνω από το 25% της ενέργειας που καταναλώνεται για θέρμανση ή ψύξη σε ένα μέσο σπίτι.

Πώς εντοπίζονται οι διαρροές χωρίς ειδικό εξοπλισμό

Το πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος. Σε πολλές περιπτώσεις, αρκεί να περάσετε το χέρι σας γύρω από πόρτες και παράθυρα.

Για μεγαλύτερη ακρίβεια:

Ένα κερί ή στικ θυμιάματος αποκαλύπτει ρεύματα αέρα αν η φλόγα τρεμοπαίζει

Οι θερμικές κάμερες δείχνουν καθαρά πού «χάνεται» η θερμότητα (για όσους θέλουν κάτι πιο επαγγελματικό)

Παράθυρα: η πιο φθηνή και άμεση παρέμβαση

Τα παράθυρα είναι σχεδόν πάντα το πιο «αδύναμο» σημείο. Στόκος, στεγανωτικά και DIY κιτ μόνωσης, συνήθως κάτω από 20 ευρώ, μπορούν να μειώσουν αισθητά τις απώλειες.

Τα κιτ περιλαμβάνουν:

Πλαστικό φιλμ που καλύπτει το τζάμι

Ταινία διπλής όψης

Ένα απλό πιστολάκι μαλλιών για να «κλειδώσει» η μόνωση

Δεν είναι κομψό. Είναι όμως αποτελεσματικό.

Πόρτες, πρίζες και μικρά «κρυφά» ρεύματα

Στις εξωτερικές πόρτες, τα κενά στο κάτω μέρος κλείνουν εύκολα με λάστιχα, ενώ για την κάσα ενδείκνυνται μονωτικές ταινίες.

Λιγότερο προφανές πρόβλημα είναι οι πρίζες. Συχνά δεν σφραγίζονται σωστά και επιτρέπουν στον ψυχρό αέρα να περνά μέσα από τους τοίχους. Αφρώδη μονωτικά φύλλα πίσω από το καπάκι λύνουν το θέμα με ελάχιστο κόστος.

Οροφή και φωτιστικά: η θερμότητα ανεβαίνει και χάνεται

Τα χωνευτά φωτιστικά οροφής, ειδικά παλαιότερης τεχνολογίας, αφήνουν ανοίγματα από τα οποία διαφεύγει ζεστός αέρας. Σε σπίτια με πολλά τέτοια σημεία, οι απώλειες είναι σοβαρές.

Η λύση:

Αντικατάσταση με LED

Στεγανοποίηση με ειδική ταινία και στόκο

Χωρίς ηλεκτρολόγο, χωρίς μεγάλο κόστος.

Εξαερισμοί και βοηθητικοί χώροι

Απορροφητήρες κουζίνας, εξαερισμοί μπάνιου, στεγνωτήρια, ανοίγματα προς σοφίτες ή υπόγεια είναι συχνά «ξεχασμένα» σημεία διαρροής.

Βαλβίδες αντεπιστροφής και αφρώδεις πλάκες περιορίζουν την είσοδο ψυχρού αέρα και κρατούν τη ζέστη εκεί που χρειάζεται.

Λιγότερη σπατάλη, περισσότερη άνεση

Όπως εξηγεί η Τζοάνα Νόιμαν από την περιβαλλοντική οργάνωση Environment America μιλώντας στο Associated Press, τέτοιες παρεμβάσεις μειώνουν τους λογαριασμούς, βελτιώνουν την άνεση και περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας. Συμπερασματικά, δεν χρειάζεται περισσότερη θέρμανση. Χρειάζεται να μη φεύγει η ζέστη από το σπίτι.