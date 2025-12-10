Γιατί μια ζεστή αγκαλιά μας κάνει να νιώθουμε όμορφα - Πώς συνδέονται θερμοκρασία και ψυχική υγεία

Νέα αποκαλυπτική έρευνα εξηγεί τον λόγο για τον οποίο μια ζεστή αγκαλιά μας προκαλεί τόσα πολλά θετικά συναισθήματα, συνδυάζοντας την θερμοκρασία του σώματος και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στην ψυχική μας υγεία.

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του scitechdaily.com, ότι οι αλλαγές στη θερμοκρασία του δέρματος δεν επηρεάζουν μόνο το πώς νιώθουμε το κρύο και τη ζέστη, αλλά και το πώς «αισθανόμαστε» το ίδιο μας το σώμα. Κάπως έτσι, φωτίζεται ο ρόλος της θερμοδεκτικότητας – της ικανότητας κατανόησης των θερμικών ερεθισμάτων και πώς αυτή η αίσθηση επηρεάζει τη σωματική επίγνωση, την ταυτότητα και ακόμη και την ψυχική υγεία.

Ποια η σύνδεση θερμοκρασίας και ψυχικής υγείας

Οι στιγμές που τα χέρια παγώνουν στον χειμωνιάτικο αέρα ή το πρόσωπο ζεσταίνεται μπαίνοντας σε ένα δωμάτιο αποτελούν ισχυρά σήματα που κάνουν τους ανθρώπους περισσότερο συνειδητούς για το σώμα τους. Σύμφωνα με τη Δρ. Laura Crucianelli (Queen Mary University of London) και τον Καθηγητή Gerardo Salvato (Πανεπιστήμιο Παβίας), η θερμοκρασία αποτελεί μια παλιά, θεμελιώδη αίσθηση με ισχυρή συναισθηματική και ψυχολογική επίδραση.

«Η ζεστασιά είναι από τα πρώτα σήματα προστασίας που λαμβάνουμε στη ζωή», εξηγεί η Δρ. Crucianelli. «Μας κρατά ζωντανούς αλλά και συνδεδεμένους με τον εαυτό μας».

Η διαταραγμένη αντίληψη του σώματος συναντάται σε παθήσεις όπως η κατάθλιψη, οι διατροφικές διαταραχές, το άγχος και οι διαταραχές σχετιζόμενες με τραύματα. Ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι προβλήματα στην αντίληψη της θερμοκρασίας συχνά συνυπάρχουν με αλλοιωμένη αίσθηση «ιδιοκτησίας» του σώματος, ακόμη και σε άτομα μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Όπως αναφέρει ο Δρ. Salvato: «Άτομα με αλλοιωμένη θερμική αντίληψη μπορεί να φτάσουν στο σημείο να μην αναγνωρίζουν μέρος του σώματός τους ως δικό τους».

Γιατί μια ζεστή αγκαλιά μάς κάνει να νιώθουμε καλύτερα

Η κατανόηση του πώς η θερμοκρασία επηρεάζει την αίσθηση του σώματος μπορεί να οδηγήσει σε νέες παρεμβάσεις για την ψυχική υγεία, την αποκατάσταση ασθενών με νευρολογικές βλάβες και τον σχεδιασμό προσθετικών που «νιώθουν» πιο φυσικά.

Παράλληλα, οι επιστήμονες προειδοποιούν για τον πιθανό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής: η αυξημένη έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάζει τη διάθεση και τη σωματική επίγνωση στην καθημερινότητα.

«Ο συνδυασμός θερμικών και απτικών σημάτων ενισχύει την αίσθηση του σώματός μας», εξηγεί η Δρ. Crucianelli. Η ζεστή επαφή ενεργοποιεί εξειδικευμένα νευρικά μονοπάτια που προβάλλονται στον νησιδιακό φλοιό και σχετίζονται με την ασφάλεια και τη συναισθηματική ρύθμιση.

Η ίδια διαδικασία συνοδεύεται από απελευθέρωση ωκυτοκίνης και μείωση του στρες, ενισχύοντας τον κοινωνικό δεσμό και τη σωματική αυτογνωσία.

«Το ζεστό άγγιγμα μάς υπενθυμίζει ότι είμαστε συνδεδεμένοι και ότι μας εκτιμούν. Διαλύει προσωρινά τα όρια ανάμεσα στο "εγώ" και τον "άλλο"», καταλήγει η ερευνήτρια.