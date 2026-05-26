Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ονόμασε το νέο κόμμα του «ΕΛΑΣ» - Η Θεώνη Κουφονικολάκου εξηγεί

Το πολιτικό σκεπτικό πίσω από την ονομασία «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εξήγησε η Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στο Action 24 και στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Το νέο κόμμα ανακοινώθηκε επισήμως με το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ, σε εκδήλωση στο Θησείο, όπου παρουσιάστηκε η ιδρυτική του διακήρυξη.

Απαντώντας στο ερώτημα «γιατί ΕΛΑΣ», η επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα ανέφερε ότι η επιλογή του ονόματος συνδέεται με την πρόθεση του νέου πολιτικού φορέα να απευθυνθεί στην ελληνική κοινωνία και να επαναπροσδιορίσει την έννοια του πατριωτισμού από προοδευτική σκοπιά.

«Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. ΕΛΑΣ γιατί για την Ελλάδα θέλουμε να δουλέψουμε», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου, σημειώνοντας ότι στο επίκεντρο βρίσκονται «τα πρόσωπα των ανθρώπων της ελληνικής κοινωνίας».

Όπως εξήγησε, η λέξη «Αριστερή» παραπέμπει στον ιστορικό ρόλο της Αριστεράς ως πυλώνα κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ η λέξη «Συμπαράταξη» επιλέχθηκε για να σηματοδοτήσει ένα ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής.

«Αριστερή γιατί σε όλο το φάσμα και σε όλη την πολυμορφία η Αριστερά ήταν ο μεγάλος πυλώνας της κοινωνικής δικαιοσύνης ανέκαθεν. Και συμπαράταξη γιατί θέλουμε κάθε δημοκρατικός πολίτης να μπορεί να ενταχθεί, να στρατευθεί, αν θέλετε, σε αυτή τη γραμμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Νέος πατριωτισμός» απέναντι στον «τυφλό πατριωτισμό»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Θεώνη Κουφονικολάκου στην έννοια του πατριωτισμού, υποστηρίζοντας ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα επιχειρεί μια «νέα νοηματοδότηση» της λέξης.

«Δουλεύουμε για μια νέα νοηματοδότηση του πατριωτισμού. Για έναν νέο πατριωτισμό στη χώρα», είπε, τονίζοντας ότι, κατά την άποψή της, «δεν είναι σωστό τον πατριωτισμό να τον οικειοποιείται η Δεξιά».

Παράλληλα, άφησε αιχμές για έναν πατριωτισμό που, όπως είπε, τροφοδοτεί «αντανακλαστικά τυφλού πατριωτισμού», χρησιμοποιώντας την εικόνα ενός ανθρώπου που «τυφλώνεται από τη σημαία και πηγαίνει προς το κενό».

«Εμάς μας ενδιαφέρει η κριτική σκέψη, μας ενδιαφέρει η σχέση, μας ενδιαφέρει η διαβούλευση, μας ενδιαφέρει οι πολίτες να μπορούν να ρωτούν και εμείς να μπορούμε να απαντήσουμε», πρόσθεσε.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου ρωτήθηκε και για τον πολιτικό στόχο του νέου κόμματος, δηλαδή αν μπαίνει στη μάχη για τη δεύτερη θέση, για την ηγεμονία στην αντιπολίτευση ή για τη διεκδίκηση της εξουσίας.

Η απάντησή της ήταν σαφής: «Η διακυβέρνηση είναι το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει και σκοπεύουμε να στηριχθούμε γι’ αυτό στις δικές μας δυνάμεις».

Ωστόσο, έσπευσε να προσθέσει ότι στη σημερινή συγκυρία χρειάζεται «μεγαλύτερη σεμνότητα», αποφεύγοντας, όπως είπε, τη συνηθισμένη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το ποιος θα είναι πρώτος ή ποιος θα κυβερνήσει.

«Καλό είναι στη συγκυρία αυτή να δείξουμε λίγο μεγαλύτερη σεμνότητα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι αξίζει το επόμενο διάστημα το νέο κόμμα να δουλέψει σκληρά, να παρουσιάσει στους πολίτες όσα έχει να προσφέρει και να διαβουλευτεί μαζί τους.