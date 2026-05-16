Γιατί ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη: «Αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα»

Σε διευκρινιστική δήλωση προχώρησε το απόγευμα του Σαββάτου ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη ως προσβλητική και επιθετική, απορρίπτοντας ως ανυπόστατα τα υπονοούμενα περί «κρυφής ατζέντας» και εξυπηρέτησης συμφερόντων εκτός των συλλογικών αποφάσεων του κόμματος.

Υποστηρίζει ότι υπήρξε ενεργή πολιτική παρουσία και παρέμβαση το τελευταίο διάστημα, με επαφές και δράσεις σε νοσοκομεία, φορείς, Βουλή και τοπικές κοινωνίες, ενώ επαναλαμβάνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει αποφασίσει υπέρ της ενότητας και της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου.

Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν θα επιτραπεί σε προσωπικές στρατηγικές, φήμες ή εσωκομματικές αιχμές να πλήξουν τη σοβαρότητα του κόμματος ή την πολιτική αξιοπρέπεια της ίδιας.

Η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου

Αναλυτικά, στη δήλωσή του ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρει:

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.

Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «αφωνία» και «έλλειψη πρωτοβουλίας» την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.

Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.

Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.

Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».