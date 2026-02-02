Γιατί ο Φεβρουάριος 2026 είναι ο «τέλειος μήνας»; Το φαινόμενο που συμβαίνει κάθε 11 χρόνια

Μπορεί να είναι μόλις ο δεύτερος μήνας του 2026 αλλά ο φετινός Φεβρουάριος έχει γίνει ήδη viral αφού εκτός του ότι εμπεριέχει την Τσικνοπέμπτη, τις Απόκριες αλλά και παραδοσιακά τον Άγιο Βαλεντίνο, είναι ξεχωριστός από κάθε άλλον για συγκεκριμένο λόγο.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο, φέτος παρατηρείται η τέλεια ισορροπίας λόγω ενός σπάνιου ημερολογιακού φαινομένου. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια, ο φετινός Φεβρουάριος αποτελείται από τέσσερις πλήρεις εβδομάδες, οι οποίες ξεκινούν όλες την Κυριακή και ολοκληρώνονται το Σάββατο.

Αυτό σημαίνει ότι στα ετήσια έντυπα ημερολόγια δημιουργείται μια οπτική ισορροπία η οποία καλύπτει τέσσερις πλήρεις σειρές, χωρίς «κοψίματα», πέμπτες εβδομάδες ή ημερομηνίες που ξεφεύγουν στο πάνω ή κάτω μέρος.

Ο «Κουτσοφλέβαρος», όπως αναφέρεται χαϊδευτικά, διαθέτει 28 ημέρες όταν δεν είναι δίσεκτος κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό το φαινόμενο. Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο αυτό: η 1η Φεβρουαρίου πρέπει να πέφτει Κυριακή, ώστε η διάταξη των ημερών να ευθυγραμμιστεί τέλεια. Ο συνδυασμός αυτών των συνθηκών είναι σχετικά σπάνιος, γι’ αυτό αποκαλείται ο «τέλειος μήνας».

Σύμφωνα με τα ημερολόγια, κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί τελευταία φορά το 2015, ενώ μετά το 2026 θα το ξανασυναντήσουμε το 2037. Αυτό κάνει τον συγκεκριμένο μήνα ξεχωριστό όχι μόνο για τους λάτρεις των ημερολογίων και των μαθηματικών, αλλά και για όσους αγαπούν τις μικρές, παράξενες συμπτώσεις της καθημερινότητας.

Έτσι λοιπόν, ο Φεβρουάριος είναι ο μικρότερος μήνας του χρόνου, αλλά συχνά κρύβει τις πιο ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες του ημερολογίου. Ακροβατεί ανάμεσα στον χειμώνα και την άνοιξη και κουβαλά πάντα κάτι ξεχωριστό, είτε μια επιπλέον μέρα, είτε μια απρόσμενη έκπληξη...