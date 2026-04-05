Κάποια αυγουστιάτικα βράδια, σε ένα μικρό, γραφικό χωριουδάκι της Φθιώτιδας, μια νεαρή γυναίκα συγκέντρωνε γύρω της τις κόρες της, τις ανιψιές της και τα υπόλοιπα παιδιά του χωριού και ξεκινούσε να αφηγείται το παραμύθι του γκιώνη.

Κάτω από τον ουρανό που ήταν γεμάτος αστέρια, μέσα στη σιγαλιά της νύχτας, η φωνή της θείας Ρούλας γινόταν ένα με τον ήχο του γκιώνη. Και για λίγο δεν ήξερες ποιο από τα δύο άκουγες.

Τα δάκρυα άρχιζαν να κυλούν αθόρυβα, καθώς η τραγική ιστορία ξεδιπλωνόταν.

Το παραμύθι του γκιώνη είναι ίσως από τις πιο ζωντανές και συγκινητικές αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας. Ένα παραμύθι με το οποίο μεγάλωσαν γενιές. Μια ιστορία ενός αέναου θρήνου, που ακόμη και σήμερα φέρνει κόμπο στον λαιμό, κάθε φορά που η σπαρακτική φωνή του ακούγεται μέσα στη νύχτα.

Είναι μια κραυγή μονότονη, σχεδόν παρακλητική, που σπάει τη γαλήνη και απλώνεται πάνω από αυλές, χωράφια και ξερολιθιές.

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, το κάλεσμα του γκιώνη δεν είναι απλώς το λάλημα ενός μικρού νυχτόβιου πουλιού.

Είναι ένας θρήνος.

Η ιστορία που περνά από στόμα σε στόμα

Στα παλιά χρόνια, όταν τα παραμύθια δεν γράφονταν σε βιβλία αλλά λέγονταν γύρω από το τραπέζι, δίπλα στο τζάκι ή στις αυλές, οι μεγαλύτεροι διηγούνταν μια ιστορία για τον γκιώνη.

Μιλούσαν για ένα παιδί. Φτωχό, ταλαιπωρημένο, που γύριζε από σπίτι σε σπίτι ζητώντας λίγο ψωμί.

Οι πόρτες, όμως, έμεναν κλειστές. Άλλοι το έδιωχναν. Άλλοι σιωπούσαν.

Κι εκείνο, κουρασμένο και μόνο, συνέχιζε να ζητά.

Μέχρι που μια νύχτα, η φωνή του άλλαξε.

Από παιδί σε πουλί

Λένε πως εκείνη τη νύχτα, το παιδί χάθηκε μέσα στο σκοτάδι και μεταμορφώθηκε σε ένα μικρό νυχτόβιο που δεν σταματά να φωνάζει.

Από τότε, ο γκιώνης πετά πάνω από τα χωριά και επαναλαμβάνει το ίδιο κάλεσμα.

Ξανά και ξανά. Σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα.

Σαν να περιμένει ακόμη μια απάντηση που δεν ήρθε ποτέ.

Η ιστορία του νεκρού αδελφού

Υπάρχει όμως και μια δεύτερη εκδοχή. Εξίσου τραγική.

Η παράδοση λέει πως ήταν δύο αδέλφια βοσκοί, ο Αντώνης (Γκιώνης) και ο Δήμος. Μια μέρα, ο Γκιώνης έχασε δύο αρνιά από το κοπάδι του άρχοντα. Όταν το αποκάλυψε στον αδελφό του, εκείνος, πάνω στην κακιά την ώρα, τον μαχαίρωσε.

Λίγο αργότερα, τα αρνιά επέστρεψαν. Και τότε, ο Δήμος κατάλαβε.

Συντετριμμένος, άρχισε να θρηνεί για το κακό που έκανε. Μέσα στην απελπισία του, παρακάλεσε τον Θεό να τον μεταμορφώσει σε πουλί ώστε να θρηνεί για πάντα τον Γκιώνη.

Κι έτσι έγινε.

Ένα πουλί που τις νύχτες κλαίει και ψάχνει τον αδελφό του, φωνάζοντας: «Γκιών… Γκιών… Γκιών…».

Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, ο Δήμος έστειλε τον Αντώνη να ψάξει να βρει το άλογό τους, αλλά εκείνος δεν επέστρεψε ποτέ. Και ο Δήμος ορκίστηκε να ψάχνει για πάντα τον χαμένο του αδελφό, γυρνώντας στα χωριά και φωνάζοντας τις νύχτες το όνομά του.

Ένα σύμβολο της λύπης

Στην ελληνική λαογραφία, ο γκιώνης συνδέθηκε βαθιά με τη θλίψη και την εγκατάλειψη. Δεν ήταν απλώς ένα πουλί της νύχτας, αλλά ένας ήχος που κουβαλά έντονο συναίσθημα.

Σε ορισμένες περιοχές, το άκουσμά του - ακόμη και σήμερα - θεωρείται κακός οιωνός. Σε άλλες, μια υπενθύμιση ότι κάποιος, κάπου, υποφέρει.

Ίσως γιατί το κάλεσμά του μοιάζει ανθρώπινο. Κάτι που δεν μπορείς εύκολα να αγνοήσεις.

Γιατί αυτή η ιστορία άντεξε στον χρόνο

Τα λαϊκά παραμύθια επιβιώνουν γιατί λένε κάτι που δεν ξεχνιέται εύκολα.

Η ιστορία του γκιώνη δεν είναι απλώς μια αφήγηση για μια μεταμόρφωση. Είναι μια ιστορία για την αδιαφορία. Για εκείνες τις στιγμές που κάποιος ζητά βοήθεια και δεν βρίσκει ανταπόκριση ή για τις στιγμές που κάποιος ψάχνει τη λύτρωση για τα λάθη του.

Και ίσως γι' αυτό, κάθε φορά που ακούγεται εκείνη η φωνή μέσα στη νύχτα, μοιάζει σαν να κουβαλά ένα παλιό τραύμα.

Κάτι που δεν έκλεισε ποτέ.

Όταν η νύχτα θυμάται

Σήμερα, ο γκιώνης εξακολουθεί να ακούγεται στα ίδια μέρη. Στα ίδια χωριά, κάτω από τον ίδιο ουρανό.

Και όσοι γνωρίζουν την ιστορία του, δεν τον ακούν με τον ίδιο τρόπο.

Δεν είναι απλώς μια κραυγή. Είναι μια ανάμνηση που δεν ξεθώριασε. Ένα παραμύθι που δεν τελείωσε ποτέ.

Όταν ξανακούσεις τον γκιώνη

Την επόμενη φορά που θα τον ακούσεις, ίσως σταθείς για λίγο. Όχι από φόβο. Αλλά από συμπαράσταση.

Γιατί εκείνη η φωνή κουβαλά κάτι που όλοι αναγνωρίζουμε: την ανάγκη να σε ακούσει κάποιος.

Και ίσως γι’ αυτό… δεν σταματά ποτέ.