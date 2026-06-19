Κόσμος Λευκός Οίκος ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Διατροφή

Γιατί ο Λευκός Οίκος και το Air Force One μυρίζουν ξινολάχανο;

Μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν υιοθετήσει πρόσφατα μια νέα διατροφή που βασίζεται στο ξινολάχανο ή αλλιώς Sauerkraut.

Photo: magnific
Photo: magnific
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Βασιλική Αγγουρίδη

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Ο αντιπρόεδρος JD Vance, ο Υπουργός Υγείας Robert F. Kennedy Jr, ο Υπουργός Μεταφορών Sean Duffy και ο Υπουργός Εμπορίου Howard Lutnick συγκαταλέγονται μεταξύ των ανώτερων αξιωματούχων του Τραμπ που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες λάχανου τουρσί σε μια προσπάθεια να χάσουν βάρος, σύμφωνα με το The Wall Street Journal.

Τα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ ακολουθούν τις συμβουλές του Δρ. Σον Ο'Μάρα, ο οποίος συνιστά στους ασθενείς του να δίνουν προτεραιότητα σε τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση όπως το λάχανο τουρσί και το κίμτσι, μαζί με μπριζόλα από ζώα φυσικής εκτροφής. Συνιστά στους ασθενείς να αποφεύγουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα τρόφιμα, ενώ η δίαιτα αυτή λέγεται ότι βοηθά στη μείωση του σπλαχνικού λίπους και στηρίζει την πέψη.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο στο News4Health.gr.

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Κόσμος Λευκός Οίκος ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Διατροφή

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