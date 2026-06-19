Γιατί ο Λευκός Οίκος και το Air Force One μυρίζουν ξινολάχανο;

Ο αντιπρόεδρος JD Vance, ο Υπουργός Υγείας Robert F. Kennedy Jr, ο Υπουργός Μεταφορών Sean Duffy και ο Υπουργός Εμπορίου Howard Lutnick συγκαταλέγονται μεταξύ των ανώτερων αξιωματούχων του Τραμπ που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες λάχανου τουρσί σε μια προσπάθεια να χάσουν βάρος, σύμφωνα με το The Wall Street Journal.

Τα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ ακολουθούν τις συμβουλές του Δρ. Σον Ο'Μάρα, ο οποίος συνιστά στους ασθενείς του να δίνουν προτεραιότητα σε τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση όπως το λάχανο τουρσί και το κίμτσι, μαζί με μπριζόλα από ζώα φυσικής εκτροφής. Συνιστά στους ασθενείς να αποφεύγουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα τρόφιμα, ενώ η δίαιτα αυτή λέγεται ότι βοηθά στη μείωση του σπλαχνικού λίπους και στηρίζει την πέψη.

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