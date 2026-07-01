Γιατί ο Λιάγκας «απειλεί» πως τελειώνει με το «Πρωινό» λίγο πριν πέσει η τελική υπογραφή;

Τι είχες Γιώργο μου, τι είχα πάντα! Κατά τη συνήθη πρακτική του κάθε φορά που ο Γιώργος Λιάγκας διανύει την τελευταία χρονιά του συμβολαίου του κάνει έναν κακό χαμό γύρω από το όνομά του, δημιουργεί ένα κλίμα και μια… αναμονή κοινού για το εάν θα φύγει ή θα μείνει. Φέτος με τον ΑΝΤ1 το είχε ξεκινήσει από νωρίς. Αρκετό καιρό πριν έψαχνε για καλάμι για να ψαρεύει επειδή θα σταματούσε από την τηλεόραση.

Γιατί ο Λιάγκας «απειλεί» πως την Παρασκευή 3 Ιουλίου τελειώνει με το «Πρωινό» λίγο πριν πέσει η τελική υπογραφή; pic.twitter.com/ElokcnaDzL — Flash.gr (@flashgrofficial) July 1, 2026

Σήμερα Τετάρτη 1 Ιουλίου επανήλθε λέγοντας χαρακτηριστικά πως σε δύο μέρες κλείνει ο κύκλος για το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1. «Έμειναν ακόμα δύο μέρες και την Παρασκευή (3/7) κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1. Πάμε για άλλα. Πάμε για Λαγοκέφαλους, 5,3 ευρώ το κιλό. Βεβαίως, πρέπει να πάμε στην Κρήτη, γιατί αλλού δεν επιδοτούνται, μόνο στην Κρήτη επιδοτούνται. Θα πάμε να ψαρέψουμε, γι’ αυτό λοιπόν κι εγώ έχω βγάλει αεροπορικό εισιτήριο, δεν πάω με φουσκωτό και την Παρασκευή το απόγευμα φεύγω για Κρήτη. Αυτό. Πάω στον Άγιο Νικόλαο για να ψαρέψω Λαγοκέφαλο», είπε στον αέρα της εκπομπής του.

Βέβαια ο δημοσιογράφος κάνει πλάκα εκ του ασφαλούς καθώς έχει ήδη συμφωνήσει με τον ΑΝΤ1 για το νέο του συμβόλαιο και τις περικοπές στην εκπομπή του και μένει απλώς μια τυπική τελευταία υπογραφή. Επιπλέον όπως θα είναι τα πράγματα στην τηλεόραση από δω και μπρος, θεωρείται τύχη και επιτυχία το να καταφέρνεις να έχεις συμβόλαιο με κανάλι, οπότε ο Λιάγκας θα κάνει το ψάρεμά του με ήσυχο το μυαλό αφού το φθινόπωρο θα πιάσει και πάλι στασίδι στα τηλεοπτικά πλατό…