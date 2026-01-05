Γιατί ο Πούτιν «ζηλεύει» τον Τραμπ μετά την επιχείρηση Μαδούρο

Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της αμερικανικής επιχείρησης στο Καράκας προκαλούν ανοιχτές συγκρίσεις με την αποτυχημένη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία - την ώρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν χάνει έναν ιστορικό σύμμαχο, αλλά παραμένει προσηλωμένος σε έναν και μόνο στρατηγικό στόχο: το ουκρανικό μέτωπο.

Μια αιφνιδιαστική νυχτερινή επιχείρηση στην πρωτεύουσα, η σύλληψη του ηγέτη της χώρας και, μέσα σε λίγες ώρες, η ανακοίνωση ότι η εισβάλλουσα δύναμη αναλαμβάνει τον έλεγχο επ' αόριστον. Αυτό ακριβώς ήταν το σενάριο που είχε στο μυαλό του ο Βλαντίμιρ Πούτιν όταν εξαπέλυε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Τρία χρόνια αργότερα, όμως, εκείνος που φέρεται να το υλοποίησε ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ - όχι στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά στη Βενεζουέλα. Σε μια επιχείρηση που καταγγέλλεται διεθνώς ως παράνομη, ο ιστορικός σύμμαχος του Κρεμλίνου Νικολάς Μαδούρο απομακρύνθηκε βίαια από την εξουσία και οδηγήθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου πλέον αντιμετωπίζει δικαστική διαδικασία.

Δημόσια οργή, ιδιωτικός θαυμασμός

Σε επίσημο επίπεδο, η αντίδραση της Μόσχας ήταν αναμενόμενη: καταδίκη της αμερικανικής ενέργειας ως κατάφωρης παραβίασης του διεθνούς δικαίου και επικίνδυνου προηγούμενου. Πίσω από τη σκληρή ρητορική, ωστόσο, διαμορφώνεται ένα πιο σύνθετο συναίσθημα - ένας απρόθυμος σεβασμός, που συχνά αγγίζει τη ζήλια, για την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης που η Ρωσία είχε οραματιστεί, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να εκτελέσει, όπως σημειώνει ο Guardian.

«Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με επαγγελματισμό», έγραψε το φιλο-κρεμλινικό κανάλι Telegram Dva Mayora, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με τον ρωσικό στρατό. «Έτσι ακριβώς υποτίθεται ότι θα εξελισσόταν η δική μας "ειδική στρατιωτική επιχείρηση": γρήγορα, θεαματικά και αποφασιστικά».

Οι αναφορές αυτές τροφοδότησαν ένα κύμα εσωτερικής ενδοσκόπησης στους κόλπους των φιλοπολεμικών κύκλων της Ρωσίας, με αρκετούς να αναρωτιούνται πλέον ανοιχτά πώς το υποσχόμενο blitzkrieg (μια εξαιρετικά αποτελεσματική στρατιωτική τακτική που χρησιμοποιήθηκε από τη Ναζιστική Γερμανία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο) στην Ουκρανία μετατράπηκε σε έναν μακροχρόνιο και αιματηρό πόλεμο φθοράς.

Η φιλοκρεμλινική επιχειρηματίας Όλγα Ουσκόβα μίλησε ακόμη και για «ντροπή», σχολιάζοντας ότι «μέσα σε μία ημέρα, ο Τραμπ συνέλαβε τον Μαδούρο και έκλεισε τη δική του "ειδική επιχείρηση"». Στο ίδιο μήκος κύματος, η επικεφαλής του RT, Μαργαρίτα Σιμονιάν, παραδέχθηκε πως η Μόσχα έχει «λόγους να ζηλεύει».

Ένας σύμμαχος λιγότερος - και λίγες επιλογές

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Βενεζουέλα επένδυσε συστηματικά στη δημιουργία ενός αντι-αμερικανικού άξονα, καλλιεργώντας στενές σχέσεις με τη Ρωσία, την Κίνα, την Κούβα και το Ιράν. Παρά τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις στήριξης από τη ρωσική διπλωματία, ελάχιστοι αναλυτές πίστευαν σοβαρά ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε - ή θα ήθελε - να παρέμβει ουσιαστικά.

Καθηλωμένη στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει παρακολουθήσει τον τελευταίο χρόνο μια σειρά από συμμάχους της να αποδυναμώνονται ή να καταρρέουν, από το καθεστώς Άσαντ στη Συρία έως το ολοένα και πιο πιεσμένο Ιράν. Η απώλεια του Καράκας απλώς υπογραμμίζει τα όρια της ρωσικής ισχύος.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές κοντά στο Κρεμλίνο, η προτεραιότητα του Πούτιν παραμένει αδιαπραγμάτευτη: η Ουκρανία. Η διατήρηση μιας λειτουργικής σχέσης με τον Τραμπ σε αυτό το μέτωπο θεωρείται ασύγκριτα σημαντικότερη από τη μοίρα ενός μακρινού συμμάχου στη Λατινική Αμερική.

Τα απτά κόστη για τη Μόσχα

Παρά ταύτα, η απώλεια της Βενεζουέλας δεν είναι αμελητέα. Ένα φιλοαμερικανικό καθεστώς στο Καράκας θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα της πρόσβασης των ΗΠΑ σε προηγμένα ρωσικά οπλικά συστήματα που έχει προμηθευτεί ο στρατός της χώρας τα τελευταία χρόνια, όπως τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας S-300VM, Pantsir και Buk-M2.

Παράλληλα, δισεκατομμύρια δολάρια σε ρωσικά δάνεια προς τη Βενεζουέλα θεωρούνται πλέον πρακτικά χαμένα. Πάνω απ’ όλα, όμως, υπάρχει το πετρέλαιο: η ενδεχόμενη αμερικανική πρόσβαση στα τεράστια κοιτάσματα της χώρας θα μπορούσε να πιέσει τις παγκόσμιες τιμές προς τα κάτω, πλήττοντας έναν από τους βασικότερους πυλώνες των ρωσικών εσόδων.

Ένας κυνικός «ρεαλισμός»

Παρά την αμηχανία, ορισμένες φωνές στη Μόσχα βλέπουν και μια σκοτεινή ευκαιρία. Η απομάκρυνση του Μαδούρο, υποστηρίζουν, ενδέχεται να επιταχύνει το τέλος της λεγόμενης «διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες» και να οδηγήσει σε έναν κόσμο πιο ωμό, πιο κοντά στον 19ο αιώνα - όπου η ισχύς υπερισχύει του δικαίου και οι σφαίρες επιρροής καθορίζουν τα πάντα.

«Η ομάδα Τραμπ κινείται σκληρά και κυνικά για την προώθηση των συμφερόντων της», έγραψε με εμφανή ικανοποίηση ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ. «Η απομάκρυνση του Μαδούρο δεν είχε καμία σχέση με τα ναρκωτικά - μόνο με το πετρέλαιο. Και το παραδέχονται ανοιχτά. Ο νόμος του ισχυρότερου αποδεικνύεται πιο δυνατός από την ίδια τη δικαιοσύνη».