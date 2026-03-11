Γιατί ο Τραμπ «μπερδεύεται» συνεχώς για το πότε τελειώνει ο πόλεμος: Τι θα σημάνει νίκη των ΗΠΑ

Είναι κοινός τόπος ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζει μία ασάφεια ως προς το χρόνο που θα διαρκέσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν και ως προς το τι θα θεωρηθεί νίκη σε αυτόν τον πόλεμο.

Οι δηλώσεις και οι συνεντεύξεις του Αμερικανού προέδρου είναι συνεχείς, οι θέσεις του όμως για το πότε θα κριθεί ολοκληρωμένη η στρατιωτική επιχείρηση στη Μέση Ανατολή είναι κάπως θολές και ευμετάβλητες.

Συμβαίνει έτσι το παράδοξο, καθώς συμπληρωνόταν η ενδέκατη ημέρα από την έναρξη του πολέμου, ο Τραμπ να υπαινισσόταν ότι η ειρήνη μπορεί να έρθει σύντομα και να άφηνε «παράθυρο» για έναρξη νέων διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ενώ την ίδια στιγμή οι κορυφαίοι του υπουργοί δήλωναν ότι οι πιο σκληρές επιθέσεις δεν έχουν έρθει ακόμα.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, η ασυνέχεια στα μηνύματα που εκπέμπει ο Αμερικανός πρόεδρος υπερβαίνει το τέχνασμα του «καταιγισμού πληροφοριών» με το οποίο ο ίδιος αρκετές φορές διασκεδάζει τις εντυπώσεις. Η συνθήκη στην οποία έχει βρεθεί ο Τραμπ, τονίζει ο Stephen Collinson, πολιτικός αναλυτής του CNN, αντανακλά τις ταχέως κλιμακούμενες πολιτικές και στρατιωτικές πιέσεις που ασκούνται στο πρόσωπό του.

Φωτό: Reuters

Με το «βλέμμα» στις ενδιάμεσες εκλογές

Οι καταρρέουσες χρηματιστηριακές αγορές -παρά την ελαφρά ανάκαμψή τους τις τελευταίες ώρες- και η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, έχουν σπείρει το φόβο για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η παράταση του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία.

Τα συνεχή αντίποινα της Τεχεράνης στις χώρες του Κόλπου με drones και πυραύλους, ενισχύουν τους φόβους για ευρύτερη ανάφλεξη.

Το πολιτικό «ρολόι» πλέον τρέχει γρηγορότερα μέσα στις ΗΠΑ, όπου ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του ανησυχούν πως οι επιπτώσεις θα επιδεινώσουν τη δυσβάσταχτη αύξηση του κόστους ζωής στη χώρα. Και αυτό αποτελεί σοβαρή απειλή για τις επιδόσεις του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές, που θα γίνουν στις 3 Νοεμβρίου 2026.

«Γιατί πήγαμε στον πόλεμο;»

Κάθε μέρα που περνά, οι στρατιωτικοί στόχοι του Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο μοιάζουν ολοένα πιο ασύμβατοι με τις πάγιες θέσεις με τις οποίες κατέβηκε στην πολιτική, ενώ οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ δείχνουν ότι η πλειονότητα των πολιτών δεν ήθελε η χώρα να εμπλακεί ξανά σε πόλεμο.

Φωτό: Reuters

Σε συνέντεξη Τύπου τη Δευτέρα, ο Τραμπ έκανε άλλη μια προσπάθεια να εξηγήσει ξανά γιατί τα αμερικανικά στρατεύματα βρίσκονται για άλλη μια φορά σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Υποστήριξε, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, ότι αν δεν είχε εξαπολύσει την επίθεση στο Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία θα είχε καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν το Ιράν ήταν οπλισμένο με βαλλιστικούς πυραύλους και πυρηνικά όπλα, θα αποτελούσε απειλή για τις αντίπαλες χώρες του αλλά και για την παγκόσμια κοινότητα. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι πράγματι η Τεχεράνη βρισκόταν κοντά σε αυτό το σημείο, ιδιαίτερα εφόσον μόλις το καλοκαίρι του 2025 -μετά από μία σύντομη στρατιωτική επιχείρηση- ο Αμερικανός πρόεδρος έλεγε ότι είχε καταστρέψει πλήρως τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν.

Η αγωνία για έναν «ατέλειωτο» πόλεμο

Στην πραγματικότητα, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι ένας λόγος που ξέσπασε ο πόλεμος ήταν ότι το Ιράν ήταν πιο αδύναμο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στη σχεδόν 50χρονη ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Ισραήλ έχει ήδη χτυπήσει τους περιφερειακούς συμμάχους της Τεχεράνης, τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, ενώ οι κυρώσεις είχαν οδηγήσει την ιρανική οικονομία και κοινωνία σε σχεδόν οριακό σημείο.

«Βάζουμε τέλος σε όλη αυτή την απειλή μια για πάντα. Και το αποτέλεσμα θα είναι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις αμερικανικές οικογένειες», τόνισε ο Τραμπ. «Αυτή ήταν απλώς μια εκδρομή σε κάτι που έπρεπε να γίνει. Πλησιάζουμε πολύ κοντά στο να το ολοκληρώσουμε», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ωστόσο, μίλησε για τον πόλεμο σε παρελθόντα χρόνο, παραμερίζοντας ότι είναι μια κατάσταση που δεν έχει τελειώσει.

Το σενάριο της χερσαίας κλιμάκωσης

Η ρητορική ενός πολέμου που «είναι κοντά στα τελειώματα», την οποία φαίνεται να υιοθετεί ο Τραμπ, έρχεται σε αντίθεση με τη μεθοδική και αμείλικτη αεροπορική εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η οποία προκαλεί τεράστιες καταστροφές στην πολεμική μηχανή της Ισλαμικής Δημοκρατίας αλλά πραγματοποιεί φονικά πλήγματα και σε αμάχους.

Φωτό: Reuters

Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι ο Τραμπ προσπαθεί να παραπλανήσει τον εχθρό ενόψει μιας πιθανής κλιμάκωσης στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως θα ήταν για παράδειγμα μια επιχείρηση -με χερσαίο πιθανά σκέλος- για την ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρει ο αναλυτής του CNN, το θέμα δεν είναι τόσο αν ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο όσο το αν μπορεί.

Οι ΗΠΑ πρέπει να αξιολογήσουν και να τεκμηριώσουν ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις κατάφεραν να υποβαθμίσουν επαρκώς την ικανότητα του Ιράν να απειλήσει τον πλανήτη με πυρηνικά και άλλα ισχυρά όπλα. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει καθόλου ξεκάθαρο.

Και με το καθεστώς;

Ωστόσο, υπάρχουν πιο θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με το πώς τελειώνει ο πόλεμος. Αυτά αφορούν το καθεστώς της Τεχεράνης και τι ακριβώς επιδιώκουν οι ΗΠΑ σε σχέση με αυτό.

Η εξόντωση του Χαμενεΐ φαινόταν σαν μια προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος, ενώ αυτό συνεχίζει να λειτουργεί.

Φωτό: Reuters

Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, έχει απαιτήσει πολλές φορές την πλήρη παράδοση της κυβέρνησης του Ιράν. Έχει επίσης προτείνει για τον εαυτό του να έχει έναν απίθανο αλλά καθοριστικό ρόλο στην επιλογή ενός νέου ηγέτη στο Ιράν.

Και έχει σκεφτεί την πιθανότητα ενός σεναρίου τύπου Βενεζουέλας, όπου θα μπορούσε να κυβερνά το Ιράν από απόσταση μέσω ενός «ελεγχόμενου» ηγέτη.

Τέτοιες πιθανότητες πάντα φαίνονταν εξαιρετικά απίθανες και αποκαλύπτουν μια παρερμηνεία της εσωτερικής ισορροπίας δυνάμεων μιας χώρας που, αν και καταπιεσμένη, διαθέτει επίσης έντονο εθνικιστικό στοιχείο.

Από όποια σκοπιά και αν το δει κανείς, η πραγματικότητα στην Τεχεράνη απέχει πολύ από τους στόχους του Τραμπ. Το ισλαμικό καθεστώς δεν δίσταζε ποτέ να θυσιάσει τον δικό του λαό, ιδιαίτερα κατά τον πόλεμο Ιράν - Ιράκ τη δεκαετία του 1980. Για το καθεστώς, η επιβίωση σημαίνει νίκη.

Ελευθερία ή περισσότερη καταπίεση;

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την πραγματική κατάσταση στο Ιράν μετά από ημέρες αεροπορικών βομβαρδισμών κυβερνητικών εγκαταστάσεων και σοβαρών απωλειών ανθρώπινων ζωών. Αλλά μέχρι στιγμής, ως προς αυτό το σκέλος, η επιχείρηση έχει οδηγήσει στη διαδοχή του ανώτατου ηγέτη από τον γιο του, ένα πρόσωπο με ακριβώς τις ίδιες καταβολές.

Φωτό: Reuters

«Αυτό δεν είναι ένα καθεστώς που εξαρτάται από μία μόνο δολοφονία», τόνισε ο Karim Sadjadpour, ειδικός για το Ιράν στο Carnegie Endowment for International Peace, σε συνέντευξή του στο CNN. «Είναι ένα καθεστώς ριζωμένο».

Ίσως οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις σε οικονομικές και ενεργειακές υποδομές του Ιράν να αποδυναμώσουν τη βάση του καθεστώτος, ώστε μια εξέγερση να πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες ή χρόνια, ακόμα κι αν οι κληρικοί παραμένουν στην εξουσία.

Αλλά αυτό απαιτεί οι Ιρανοί πολίτες να κατέβουν στους δρόμους ενάντια στο καθεστώς, δεν γίνεται με «εξωτερικό» τρόπο. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, χιλιάδες σκοτώθηκαν σε μια εξέγερση που απέτυχε να ανατρέψει το καθεστώς. Φαίνεται εξίσου πιθανό ότι το απρόβλεπτο αποτέλεσμα του πολέμου θα είναι περισσότερη καταπίεση παρά άνθιση της ελευθερίας.