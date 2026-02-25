Γιατί ο Τραμπ ξέσπασε εναντίον του Ιράν: Οι πύραυλοι που απειλούν βάσεις και η θέση της Τεχεράνης

Νέα σκληρή ρητορική απέναντι στην Τεχεράνη υιοθέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) στο Κογκρέσο, κατηγορώντας το Ιράν ότι επιδιώκει να αναπτύξει οπλικά συστήματα που θα μπορούσαν μελλοντικά να απειλήσουν ακόμη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει ήδη πυραυλικές δυνατότητες που, όπως είπε, μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, ενώ υποστήριξε πως η Τεχεράνη εργάζεται και για την ανάπτυξη πυραύλων μεγαλύτερου βεληνεκούς.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει το Ιράν να μην προχωρήσει σε επανεκκίνηση ή ενίσχυση εξοπλιστικών προγραμμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο πυρηνικό σκέλος. Η Τεχεράνη, πάντως, απορρίπτει εδώ και χρόνια τις κατηγορίες ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, επιμένοντας ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.

«Θέλω διπλωματική λύση, αλλά…»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως εξακολουθεί να προτιμά μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα ότι η αμερικανική πλευρά δεν πρόκειται να επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο -κατά την αμερικανική πλευρά- δεν έχει διατυπωθεί ακόμη από το Ιράν η ρητή δέσμευση ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Η θέση της Τεχεράνης και οι προειδοποιήσεις για αντίποινα

Από την πλευρά του, το Ιράν συνεχίζει να επικαλείται το δικαίωμά του σε ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, για ενεργειακούς και επιστημονικούς λόγους, στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (TNP), την οποία έχει υπογράψει.

Την ίδια στιγμή, η ιρανική ηγεσία έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική ενέργεια -ακόμη και περιορισμένης κλίμακας- θα προκαλέσει ισχυρή απάντηση. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι, σε περίπτωση επίθεσης, το Ιράν θα επιδιώξει πλήγμα σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι τα ιρανικά πυραυλικά συστήματα δεν φτάνουν το αμερικανικό έδαφος.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί σε έκθεση του Κογκρέσου, το επιχειρησιακό βεληνεκές των ιρανικών οπλικών συστημάτων εκτιμάται έως περίπου 3.000 χιλιόμετρα.

Φωτ.: Reuters

Νέος γύρος συνομιλιών στη Γενεύη

Παρά την ένταση, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επαφών, δηλώνοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αναμένεται να συνεχιστούν αύριο, Πέμπτη, στη Γενεύη.

Περιορισμένες αναφορές στην εξωτερική πολιτική

Στην ίδια ομιλία, ο Τραμπ έκανε σχετικά λίγες αναφορές σε διεθνή ζητήματα. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου, κατά την οποία συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο, περιγράφοντας μάλιστα το Καράκας ως «νέο φίλο και εταίρο» των ΗΠΑ.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον έχει ενισχύσει την επιρροή της στη Λατινική Αμερική, ενώ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι «τερμάτισε οκτώ πολέμους», διατύπωση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και αμφισβητήσεις από αναλυτές.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, η αναφορά του ήταν σύντομη, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος εισήλθε στον πέμπτο χρόνο του. Αντίθετα, στάθηκε περισσότερο στην απόφαση του ΝΑΤΟ για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών στο 5% του ΑΕΠ.

Αίσθηση προκάλεσε επίσης το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά στην Κίνα, παρά τη σταθερή θέση της Ουάσιγκτον ότι το Πεκίνο αποτελεί τον βασικό στρατηγικό ανταγωνιστή των ΗΠΑ.