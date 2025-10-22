Γιατί ο Τσίπρας «μίλησε» για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Ο πολυγραφότατος Αλέξης Τσίπρας, όπως ίσως θα έχετε αντιληφθεί, επιλέγει το πότε και που θα παρέμβει όλο το τελευταίο διάστημα που το όνομά του βρίσκεται καθημερινά στα όνειρα και στους εφιάλτες των πρώην συντρόφων του - και όχι μόνον.

Χθες έγραψε για τον Άγνωστο Στρατιώτη την ώρα που στην Ολομέλεια οι πολιτικοί αρχηγοί συζητούσαν για την τροπολογία της κυβέρνησης.

Εντάξει, το θέμα θεωρείται «προνομιακό» για τον πρώην πρωθυπουργό. Άλλωστε με το Σύνταγμα είχε ανέκαθεν καλές σχέσεις.

Η παρέμβασή του ωστόσο, όπως έμαθα, ήρθε και ως αποτέλεσμα της πίεσης που δέχθηκε από στενούς του συνεργάτες γιατί ο ίδιος είχε παραμείνει σιωπηλός σε άλλα, εξίσου «προνομιακά» θέματα.

Όπως η συμφωνία της Αιγύπτου για τη Γάζα αλλά και το περίφημο 13ωρο της Κεραμέως. Και παρά τις αντίθετες εισηγήσεις που είχε δεχθεί από στενούς του συνεργάτες.