Γιατί οι χειμωνιάτικες λιχουδιές γίνονται πιο δελεαστικές – Ο ρόλος των εποχών στην όρεξή σου

Την επόμενη φορά που θα σε πιάσει η επιθυμία να πάρεις ό,τι υπάρχει στο ντουλάπι σε σνακ πλούσια σε λιπαρά, ειδικά το χειμώνα, σκέψου ότι το σώμα σου μπορεί να «ζητάει» περισσότερα θερμιδογόνα τρόφιμα, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο επιθυμίας. Αυτό συμβαίνει γιατί ο οργανισμός σου επεξεργάζεται τα κορεσμένα λιπαρά με τρόπο παρόμοιο με την αντίδραση στην αφθονία τροφής του καλοκαιριού, μια φυσική στρατηγική που χρησιμοποιούν και τα ζώα για να αποθηκεύουν ενέργεια για τους πιο δύσκολους χειμερινούς μήνες.

Δες πώς οι εποχές επηρεάζουν πραγματικά την όρεξή σου.