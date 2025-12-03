Breaking news icon BREAKING
Υγεία Διατροφή

Γιατί οι χειμωνιάτικες λιχουδιές γίνονται πιο δελεαστικές – Ο ρόλος των εποχών στην όρεξή σου

Νέα έρευνα δείχνει ότι το σώμα σου αντιδρά στα κορεσμένα λιπαρά των χειμερινών σνακ σαν να έρχεται καλοκαίρι.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Την επόμενη φορά που θα σε πιάσει η επιθυμία να πάρεις ό,τι υπάρχει στο ντουλάπι σε σνακ πλούσια σε λιπαρά, ειδικά το χειμώνα, σκέψου ότι το σώμα σου μπορεί να «ζητάει» περισσότερα θερμιδογόνα τρόφιμα, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο επιθυμίας. Αυτό συμβαίνει γιατί ο οργανισμός σου επεξεργάζεται τα κορεσμένα λιπαρά με τρόπο παρόμοιο με την αντίδραση στην αφθονία τροφής του καλοκαιριού, μια φυσική στρατηγική που χρησιμοποιούν και τα ζώα για να αποθηκεύουν ενέργεια για τους πιο δύσκολους χειμερινούς μήνες.

Δες πώς οι εποχές επηρεάζουν πραγματικά την όρεξή σου.

Υγεία Διατροφή

