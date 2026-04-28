Οι γυναίκες φοβούνται περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη από τους άντρες - Τι λέει νέα μελέτη

Οι γυναίκες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη σε σύγκριση με τους άνδρες, σύμφωνα με νέα έρευνα που παρουσιάζει όχι μόνο γενικά ευρήματα αλλά και τα βαθύτερα αίτια αυτής της διαφοράς. Η δυσπιστία δεν περιορίζεται σε μια γενική αίσθηση, αλλά φαίνεται να συνδέεται με δύο βασικούς παράγοντες: τη μεγαλύτερη αποστροφή προς το ρίσκο και την αυξημένη έκθεση των γυναικών σε πιθανούς κινδύνους που φέρνει η εξάπλωση της τεχνολογίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον μια πραγματικότητα σε πολλούς κλάδους. Οι επιχειρήσεις ειδικότερα την αξιοποιούν για να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες, να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την ταχύτητα και την ακρίβεια των λειτουργιών τους. Παράλληλα, η δυνατότητα επεξεργασίας τεράστιων όγκων δεδομένων δίνει στις εταιρείες ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι προκλήσεις της ΑΙ

Ωστόσο, η ίδια τεχνολογία συνοδεύεται και από σοβαρές προκλήσεις. Λάθη στους αλγορίθμους, μεροληπτικές αποφάσεις, ζητήματα ιδιωτικότητας και κενά ασφαλείας είναι μερικοί μόνο από τους κινδύνους που επισημαίνουν οι ειδικοί. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η τάση υπερβολικής εμπιστοσύνης στα συστήματα αυτά, ακόμη και όταν κάνουν λάθη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η στάση των χρηστών απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η έρευνα βασίστηκε σε δείγμα άνω των 3.000 ατόμων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και επιχείρησε να καταγράψει τόσο την αντίληψη κινδύνου όσο και τα χαρακτηριστικά που τη διαμορφώνουν. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν, μεταξύ άλλων, να διαλέξουν ανάμεσα σε ένα σίγουρο οικονομικό όφελος και μια πιο ριψοκίνδυνη επιλογή, ώστε να αξιολογηθεί η γενική τους στάση απέναντι στο ρίσκο. Παράλληλα, εξετάστηκε ο βαθμός στον οποίο η επαγγελματική και εκπαιδευτική τους πορεία τους φέρνει πιο κοντά σε αλλαγές που σχετίζονται με την τεχνολογία.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ξεκάθαρα ότι οι γυναίκες τείνουν να αντιλαμβάνονται την τεχνητή νοημοσύνη ως πιο επικίνδυνη σε σχέση με τους άνδρες. Η διαφορά αυτή δεν είναι τυχαία: αφενός, οι γυναίκες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές απέναντι στο ρίσκο γενικότερα, αφετέρου βρίσκονται συχνότερα σε θέσεις ή κλάδους που ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά από την αυτοματοποίηση και τις τεχνολογικές αλλαγές.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν ένα υποθετικό σενάριο όπου μια εταιρεία υιοθετεί τεχνητή νοημοσύνη. Όταν μειωνόταν η πιθανότητα θετικού αποτελέσματος για τους εργαζόμενους, η υποστήριξη των γυναικών προς την υιοθέτηση της τεχνολογίας έπεφτε αισθητά πιο γρήγορα από ό,τι στους άνδρες. Παράλληλα, οι γυναίκες εξέφραζαν συχνότερα αβεβαιότητα για τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης ή ακόμη και την άποψη ότι αυτά είναι περιορισμένα.

Η διαφορά αυτή ενδέχεται να έχει ευρύτερες κοινωνικές συνέπειες. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι, αν οι γυναίκες παραμείνουν πιο επιφυλακτικές και λιγότερο πρόθυμες να υιοθετήσουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει κίνδυνος να ενισχυθούν ήδη υπάρχουσες ανισότητες. Σε ένα σενάριο όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα και πιο σημαντική στην αγορά εργασίας, τέτοιες διαφοροποιήσεις στη στάση μπορεί να οδηγήσουν σε νέες μορφές επαγγελματικού διαχωρισμού.

Παράλληλα, η εικόνα αυτή δεν είναι στατική. Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό και οι αντιλήψεις των ανθρώπων μεταβάλλονται όσο αυξάνεται η εξοικείωση με τις εφαρμογές της. Οι εμπειρίες από την καθημερινή χρήση, αλλά και οι πραγματικές επιπτώσεις στην εργασία και την οικονομία, αναμένεται να διαμορφώσουν εκ νέου τις στάσεις απέναντι στην τεχνολογία τα επόμενα χρόνια.