Γιατί οι ΗΠΑ «χτυπούν» το Τσαμπαχάρ: Κατέρρευσε ο πύργος του στρατηγικού λιμανιού του Ιράν

Η ένταση στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει επικίνδυνα, καθώς οι αμερικανικές αεροπορικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν πέρασαν σε νέο επίπεδο. Για τρίτη φορά μέσα σε περίπου μία εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν εγκαταστάσεις στο λιμάνι Τσαμπαχάρ, προκαλώντας αυτή τη φορά την κατάρρευση του πύργου επιτήρησης και ελέγχου ναυσιπλοΐας.



Η εικόνα της στιγμής της καταστροφής δημοσιεύθηκε από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφία που δείχνει τον πύργο να καταρρέει μετά το πλήγμα.





Τα ιρανικά κρατικά μέσα επιβεβαίωσαν ότι σημειώθηκε νέο κύμα επιθέσεων στις εγκαταστάσεις του λιμανιού, χωρίς ωστόσο να σχολιάσουν αρχικά την καταστροφή της συγκεκριμένης υποδομής.



Το Τσαμπαχάρ δεν είναι ένα ακόμη λιμάνι – είναι στρατηγικός κόμβος



Το Τσαμπαχάρ βρίσκεται στις νοτιοανατολικές ακτές του Ιράν, στον Κόλπο του Ομάν, και αποτελεί το μοναδικό μεγάλο λιμάνι της χώρας με άμεση έξοδο προς τον Ινδικό Ωκεανό.



Η γεωγραφική του θέση το καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς επιτρέπει στο Ιράν να διατηρεί εμπορική πρόσβαση χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.



Από το σημείο αυτό περνούν εμπορικές διαδρομές που συνδέουν τη Μέση Ανατολή με την Κεντρική Ασία, ενώ το λιμάνι αποτελεί σημαντική δίοδο για χώρες όπως το Αφγανιστάν, που δεν διαθέτουν θαλάσσια πρόσβαση.

Το λιμάνι που ενδιαφέρει την Ινδία και «κοιτάζει» την Κίνα



Η σημασία του Τσαμπαχάρ ξεπερνά τα σύνορα του Ιράν.



Για την Ινδία, το λιμάνι αποτελεί στρατηγικό έργο, καθώς της προσφέρει έναν εναλλακτικό εμπορικό δρόμο προς το Αφγανιστάν και την Κεντρική Ασία, παρακάμπτοντας το Πακιστάν.



Παράλληλα, αποτελεί μέρος του ευρύτερου γεωπολιτικού ανταγωνισμού στην περιοχή, καθώς λειτουργεί ως αντίβαρο στην αυξανόμενη κινεζική παρουσία μέσω της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος».



Η ανάπτυξη υποδομών γύρω από το λιμάνι, με οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, έχει στόχο να το μετατρέψει σε διεθνή εμπορικό κόμβο.

Γιατί οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις προκαλούν ανησυχία



Το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις του Τσαμπαχάρ έγιναν στόχος επανειλημμένα μέσα σε λίγες ημέρες θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό.



Οι επιθέσεις στον πύργο ελέγχου και στις υποδομές του λιμανιού δείχνουν ότι στο επίκεντρο δεν βρίσκονται μόνο στρατιωτικοί στόχοι, αλλά και κρίσιμες υποδομές που επηρεάζουν τη δυνατότητα του Ιράν να διαχειρίζεται τη θαλάσσια κυκλοφορία και το εμπόριό του.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί μεγάλες διακοπές στις μεταφορές φορτίων, ωστόσο οι ναυτιλιακές εταιρείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Ασφάλιστρα, πετρέλαιο και παγκόσμια αγορά σε αναμονή



Κάθε νέα ένταση σε κομβικά σημεία της Μέσης Ανατολής δημιουργεί αβεβαιότητα στις αγορές.



Οι ναυτιλιακές εταιρείες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένα ασφάλιστρα για τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια μπορούν να αυξήσουν το κόστος μεταφοράς και τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων.



Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στην αγορά ενέργειας, καθώς οποιαδήποτε διαταραχή στις θαλάσσιες οδούς της περιοχής μπορεί να επηρεάσει τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς.

Το μήνυμα πίσω από το χτύπημα



Η επίθεση στο Τσαμπαχάρ δεν αφορά μόνο έναν πύργο ελέγχου. Αγγίζει έναν κόμβο με εμπορική, οικονομική και γεωπολιτική βαρύτητα.



Σε μια περίοδο όπου η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της παγκόσμιας ασφάλειας, το λιμάνι του Ιράν μετατρέπεται σε ένα ακόμη πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στη στρατιωτική ισχύ, το διεθνές εμπόριο και τους μεγάλους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς.

Με πληροφορίες από Times of Israel