Κάνε κλικ και δες περισσότερο

Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Οι περισσότερες χώρες ταυτίζουν την εθνική τους ταυτότητα με τα χρώματα της σημαίας τους. Η Γαλλία έχει το μπλε, η Ιταλία το πράσινο, η Ελλάδα το γαλανόλευκο.

Η Ολλανδία αποτελεί εξαίρεση. Η σημαία της είναι κόκκινη, λευκή και μπλε. Παρ' όλα αυτά, το χρώμα που κυριαρχεί στις εθνικές γιορτές, στους αγώνες ποδοσφαίρου και ακόμη και στις βασιλικές εκδηλώσεις είναι το έντονο πορτοκαλί.

Για να καταλάβει κανείς γιατί συμβαίνει αυτό, πρέπει να επιστρέψει σχεδόν πέντε αιώνες πίσω.

Unsplash

Ο άνθρωπος που έγινε «πατέρας» της Ολλανδίας

Το 1544 ένας νεαρός ευγενής, ο Γουλιέλμος της Νασσάου, κληρονόμησε τον τίτλο του Πρίγκιπα της Οράγγης (Orange).

Η Οράγγη δεν βρισκόταν στην Ολλανδία αλλά στη νότια Γαλλία. Παρ' όλα αυτά, ο τίτλος αυτός έμελλε να αλλάξει την ιστορία.

Λίγες δεκαετίες αργότερα, ο Γουλιέλμος, γνωστός ως Γουλιέλμος ο Σιωπηλός ή Γουλιέλμος της Οράγγης, ηγήθηκε της εξέγερσης των Κάτω Χωρών εναντίον της ισπανικής κυριαρχίας. Η μορφή του συνδέθηκε τόσο στενά με την ανεξαρτησία της χώρας ώστε θεωρείται μέχρι σήμερα ο «πατέρας του ολλανδικού έθνους».

Μαζί με τον ίδιο, σύμβολο του νέου κράτους έγινε και το όνομα Orange.

Η δυναστεία που έδωσε χρώμα σε μια χώρα

Οι απόγονοι του Γουλιέλμου δημιούργησαν τον βασιλικό Οίκο της Οράγγης-Νασσάου, τη δυναστεία που εξακολουθεί να βρίσκεται στον ολλανδικό θρόνο.

Έτσι, το πορτοκαλί απέκτησε έναν ρόλο πολύ μεγαλύτερο από αυτόν ενός απλού χρώματος. Έγινε σύμβολο της μοναρχίας, της ανεξαρτησίας και τελικά της ίδιας της εθνικής ταυτότητας.

Σήμερα, κατά τη διάρκεια της Ημέρας του Βασιλιά (King's Day), εκατομμύρια άνθρωποι ντύνονται αποκλειστικά στα πορτοκαλί, μετατρέποντας ολόκληρες πόλεις σε μια τεράστια ανθρώπινη θάλασσα του ίδιου χρώματος.

IMAGO / Pro Shots

Η «πορτοκαλί τρέλα» των γηπέδων

Πουθενά όμως το φαινόμενο δεν είναι πιο εντυπωσιακό από ό,τι στο ποδόσφαιρο.

Η εθνική ομάδα είναι γνωστή απλώς ως Oranje, ενώ οι οπαδοί της αποκαλούνται Oranje Legioen, η Πορτοκαλί Λεγεώνα.

Σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, χιλιάδες φίλαθλοι ταξιδεύουν ντυμένοι από την κορυφή ως τα νύχια στα πορτοκαλί. Οι πορείες τους πριν από τους αγώνες έχουν εξελιχθεί σε ξεχωριστό αξιοθέατο των Μουντιάλ και των Euro.

Οι ίδιοι οι Ολλανδοί έχουν μάλιστα δώσει όνομα στο φαινόμενο: Oranjekoorts, δηλαδή «πορτοκαλί πυρετός». Και όταν η ομάδα κερδίζει, ο πυρετός αυτός εξαπλώνεται παντού.

Reuters

Ίσως η μεγαλύτερη ειρωνεία της ιστορίας είναι ότι το χρώμα που συμβολίζει όσο κανένα άλλο την Ολλανδία δεν γεννήθηκε καν στην Ολλανδία.

Ξεκίνησε από μια μικρή πόλη της νότιας Γαλλίας, πέρασε μέσα από βασιλικές δυναστείες, πολέμους και επαναστάσεις και κατέληξε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εθνικά σύμβολα στον κόσμο. Γι' αυτό και κάθε φορά που ένα γήπεδο ή μια πλατεία βάφεται πορτοκαλί, οι Ολλανδοί δεν βλέπουν απλώς ένα χρώμα. Βλέπουν πέντε αιώνες ιστορίας.